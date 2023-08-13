Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

К слову Точно не трусы: 3 знака зодиака, которые любят рисковать

Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Овнов

В последнее время Овны слишком много думают о деньгах – хотят найти новый источник дохода и получать больше. Но будьте осторожны, чтобы не попасть в состояние апатии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Тельцов

Сегодня удачный день для восстановления баланса между личной жизнью и работой. Если в какой-то из сфер есть "дыры" - сейчас пора закрыть их.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Близнецов

После тревожности у Близнецов появится волна энергии и силы. Будет вдохновение и идеи новых проектов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Раков

Затруднения могут быть очень неприятными для Раков. Чтобы их преодолеть, будьте увереннее и решительнее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Львов

Львам следует найти гармонию в себе, ведь в случае рабочего дня их будет ждать напряжение и стрессовая ситуация. Сохраняйте гибкость и покой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Дев

Это прекрасный день, чтобы узнать больше о мире и расширить кругозор. Чтобы добиваться желаемого, не забывайте поддерживать огонек внутри себя.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Весов

Весы получат новые возможности в карьере и на работе. Также стоит позаботиться о своем здоровье в этот день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Скорпионов

Скорпионам нужно лучше задуматься о развитии и прогрессе. Распишите конкретные планы и действия, а не питайте аморфными мечтами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцы рискуют устать от рутинных дел каждый день. Отвлекитесь на какое-нибудь новое занятие или развлечение, которое даст новые эмоции.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Козерогов

Козероги могут столкнуться с изменением планов, так что на работе нужно будет проявить адаптивность. Не стесняйтесь своих новых идей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Водолеев

Воскресенье кажется достаточно продуктивным для Водолеев. Это касается и социальных контактов, и вдохновения к работе.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2023 для Рыб

Рыб могут догнать затруднения или неприятные комментарии со стороны окружающих. И помните, что это лишь препятствие, на которое не стоит тратить свою энергию.