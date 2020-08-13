Гороскоп на сегодня, 13 августа 2020 года, предусматривает для Весов важную встречу с влиятельным человеком. Близнецам рекомендуется не принимать импульсивных решений, а Овнам стоит избегать рискованных сделок. Читайте гороскоп на 13 августа 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит питать чрезмерных ожиданий от пунктуальности других, возможны срывы договоренностей по элементарной беспечности или забывчивости. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Овнов

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать. Оставьте на потом обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Тельцов

У трудолюбивых Тельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам нужно использовать вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Близнецов

Близнецам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Раков

С Раками злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими качествами и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Львов

Нужно быть готовым к борьбе с соблазнами, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность негативные эмоции в отношении окружающих людей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Дев

Постарайтесь сегодня не переутомляться, правильно рассчитайте время и силы, чтобы вдоволь отдохнуть. В случае ухудшения состояния здоровья не занимайтесь самолечением.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Весов

Вас сегодня ждет важная встреча с влиятельным человеком. Нужно будет проявить свою стойкость и настойчивость, чтобы получить желаемое. Вероятно, вам удастся достичь даже большего, чем можно было бы ожидать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Скорпионов

В этот день главными вашими спутниками будут смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас будет сопровождать уверенность и вдохновение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Стрельцов

В этот день вам представится возможность посмотреть на последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которые не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Козерогов

Козерогам сегодня будет свойственна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Водолеев

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одинокие представители знака имеют все шансы влюбиться и построить крепкие отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2020 для Рыб

День выдастся сложным и богатым событиями – как приятными, так и проблемными. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.