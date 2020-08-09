Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает успешный период для многих представителей знака. Астрологи советуют свободное время посвятить себе и сосредоточится на своих целях и желаниях. Читайте гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

Читайте также Благоприятные и неблагоприятные дни: лунный календарь стрижек на август 2020

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Овна

На этой неделе коммуникативные способности Овнов будут на высоте. Вы сможете решить много вопросов и самоутвердиться в глазах руководства. Не бойтесь сказать им об их ошибках и отстаивайте свою точку зрения на те или иные вещи.

В вашем окружении появится человек, который очень заинтересуется вашей персоной. Такое любопытство будет связано с изменением вашей личной жизни. Если сомневаетесь в человеке, который проявляет к вам знаки внимания, просто дайте ему время.

На выходных вы захотите попробовать себя в чем-то новом и необычном. Возможно, у вас появится новое хобби или же решите заниматься другим делом в будущем. Хорошо подумайте над тем, как именно вы видите свою жизнь хотя бы за 5 лет и тогда приступайте к действиям.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Тельца

В начале недели Тельцы смогут почувствовать какую-то апатию и нехватку сил буквально ко всем делам. Впрочем такое состояние вас быстро утомит и уже во второй половине недели вы покажете хорошие результаты.

Вероятно, вас порадует знакомый вам человек, который предложит интересную работу с выгодной оплатой. Астрологи пока советуют не принимать поспешных выводов, а обдумать все за и против.

Читайте также Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине

После тяжелого дня можете заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или просто поговорить с родными.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 14 августа

Близнецы (21 мая-21 июня)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов будет довольно сложной и насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми задачами. В середине недели вас ожидает незначительная ссора с любимым человеком. Свои эмоции вам нужно держать под контролем, чтобы не обострять сложившуюся ситуацию. Холодный ум и спокойный разговор помогут уладить конфликт.

На работе во второй половине недели вас также ожидает не очень приятная ситуация. Старайтесь не впутывать себя в сплетни и сохраняйте нейтральную позицию. Эмоциональность и крики могут привести даже к увольнению. Следите за своим поведением и не позволяйте себе лишнего.

Соблюдайте правильное питание и избегайте тяжелой пищи, ведь возможны проблемы с пищеварительной системой. Вам стоит отказаться или ограничить употребление алкоголя. Кроме пагубного воздействия на ваше здоровье, это может привести также к необдуманным поступкам, о которых вы будете долго жалеть.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Рака

Будьте осторожны на этой неделе и постарайтесь ни с кем не ссориться, ведь недоразумение разрешится, а неприятный след останется. На работе время будет проходить очень быстро: вы будете браться за интересные задания, поэтому не заметите, как пройдут часы.

Уже в середине недели вам придут на ум интересные идеи. Расскажите о них своим близким людям. Возможно, со временем вы сможете что-то интересное реализовать в жизни. Астрологи советуют не одалживать деньги, ведь это может плохо для вас обернуться.

Суббота пройдет весело и энергично. Если вы проведете выходные с друзьями, то отличное настроение и позитив вам точно обеспечены.

Благоприятный день: 11 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Лев (23 июля-23 августа)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Льва

Девам стоит набраться сил перед новым жизненным этапом. Если вы четко решили, что хотите все изменить и начать новую жизнь, то знайте, что в начале вам будет не легко. Постарайтесь ко всему подходить вдумчиво и продумывать все детали наперед.

Будьте осторожны во время домашних дел. Пристальное внимание стоит обратить на средства бытовой химии. Всю неделю вам следует быть очень внимательными к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят.

Не забывайте о спорте. Неделя будет благоприятной для любой физической нагрузки. Старайтесь больше ходить пешком и обязательно открывать окно перед сном.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 12 августа

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Девы

Для Дев неделя начнется с домашних хлопот. Не тратьте много финансов и сил на то, чего вы так сильно желаете. Астрологи предостерегают, что вам стоит немного подождать с быстрыми решениями.

Вскоре вас ждет приятная встреча с интересными людьми, которые станут вашими хорошими друзьями. Вся неделя для вас будет легкой и насыщенной.

На выходных займитесь творческой работой: рисуйте, вышивайте, пишите стихи, играйте на пианино или попробуйте испечь вкусный торт. Воскресенье – удачный период для планирования будущей недели.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Весов

Весам на этой неделе рекомендуется избавиться от лишних вещей в квартире. Постарайтесь навести порядок и выбросить весь хлам, которым вы не пользуетесь. Также вам не помешает изменить свой распорядок дня и перейти на здоровое питание.

Одиноких представителей знака ждут приятные перемены в личной жизни. На работе появятся новые проекты и задачи, однако не забывайте уделять время отдыху. Не спорьте с коллегами или руководством, ведь это существенно может повредить вашей карьере.

В четверг займитесь вопросом недвижимости. Этот день благоприятен для аренды жилья, переезда или даже покупки.

Благоприятный день: 13 августа

Неблагоприятный день: 16 августа

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Скорпиона

Скорпионов ожидает довольно спокойная неделя, без чрезмерных переживаний и большого количества дел. Все будет проходить легко и интересно. Ваша жизнь может совсем скоро измениться к лучшему только благодаря тому, что все плохие эмоции и события вы начнете пропускать мимо себя. Вероятно, в этом вам помогут разнообразные практики или медитации.

В середине недели у вас будет огромное вдохновение и желание кардинально изменить свою жизнь. Если вы сможете избавиться от воспоминаний своей прошлой жизни, то у вас все непременно получится.

На выходных составьте себе список дел, которые приносят вам удовольствие. Это может быть приготовление новых блюд, составление планов, смена интерьера или собственного имиджа. Солнечная погода будет способствовать потоку отличного настроения.

Благоприятный день: 10 августа

Неблагоприятный день: 11 августа

Стрелец (23 ноября-21 декабря)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Стрельца

Не зацикливайтесь на каких-то проблемах, попробуйте получать удовольствие от работы, общения с друзьями или совместных вечеров с любимой половинкой. На этой неделе самообразование является первоочередной задачей.

Благодаря вашей эрудиции и талантливости, вам будет под силу выполнить любую работу. Звезды подсказывают, что в середине недели вы можете потратить значительную сумму денег на подарок близкому человеку. Поэтому правильно распределите свои финансы.

Очень благополучным для Стрельца будет воскресенье. Астрологи советуют представителям знака не закрываться от мира, а наоборот – быть открытыми и добродушными. День принесет вам свежую порцию креатива и новых возможностей.

Благоприятный день: 12 августа

Неблагоприятный день: 10 августа

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Козерога

На этой неделе у Козерогов укрепится уверенность в себе, сила воли и способность к реализации задуманных планов. У вас усилятся умственные способности, поэтому вы сможете с легкостью выполнить любые задачи, которые вам поручит руководство.

Используйте свободное время с пользой. Подумайте над тем, как вы хотите в дальнейшем провести свою жизнь и продумайте конструктивные действия. Вечером расслабьтесь с помощью медитации или просмотра хорошего фильма.

На выходных уделите особое внимание своим ценностям и решите, что для вас важнее. Если перед вами встанет вопрос выбора, то прежде несколько раз подумайте, а потом дайте четкий ответ. Провести день в гармонии вам помогут ваши родные.

Благоприятный день: 15 августа

Неблагоприятный день: 13 августа

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Водолея

Новая неделя для Водолеев будет немного напряженной. Вам будет трудно справиться дома и на работе. Астрологи советуют не отдаваться на полную всем поставленным задачам и домашним хлопотам, ведь вы можете совсем выгореть. Дайте себе немного отдыха: перейдите на просмотр нового сериала, фильма, чтения книги. Любой отдых даст вам прилив сил.

В середине у вас возникнут интересные идеи. Они будут связаны с творчеством и вашим свободным временем. Вероятно, вы придумаете какой-нибудь интересный план, как именно проводить интересно и рационально свое время не тратя его на глупости.

Будьте осторожными на дорогах. Водолеям не стоит отвлекаться на разговоры в салоне с пассажирами или просто по телефону. А тем, кто переходит дорогу – стоит забрать телефон из рук и оглянуться по стороны. На выходных займитесь генеральной уборкой своего жилища. Порядок в вашем доме улучшит ваше настроение и создаст уютную атмосферу.

Благоприятный день: 14 августа

Неблагоприятный день: 15 августа

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 для Рыб

У Рыб всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитывайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Вы можете получить финансовое вознаграждение за дело, которым давно занимались. Будьте осторожны с расходами – есть большая вероятность приобрести некачественный товар. Особенно это касается кухонной техники и смартфонов. Поэтому, если есть возможность – отложите покупку на следующую неделю.

Выходные лучше провести на природе или на даче. Если есть возможность – наведайтесь в гости к своим родителям.

Благоприятный день: 16 августа

Неблагоприятный день: 10 августа