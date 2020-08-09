Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає успішний період для багатьох представників знаку. Астрологи радять вільний час присвятити собі та зосередиться на своїх цілях та бажаннях. Читайте гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Овна

Цього тижня комунікативні здібності Овнів будуть на висоті. Ви зможете вирішити багато питань та самоствердитися в очах керівництва. Не бійтеся їм сказати про їхні помилки та відстоюйте свою точку зору на ті чи інші речі.

У вашому оточенні з'явиться людина, яка дуже зацікавиться вашою персоною. Така цікавість буде пов'язана зі зміною вашого особистого життя. Якщо вагаєтеся в людині, яка проявляє до вас знаки уваги, просто дайте їй час.

На вихідних ви захочете спробувати себе в чомусь новому та незвичному. Можливо, у вас з'явиться нове хобі або ж вирішите займатися іншою справою в майбутньому. Добре подумайте над тим, як саме ви бачите своє життя хоча б за 5 років і тоді приступайте до дій.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Тельця

На початку тижня Тельці зможуть відчути якусь апатію та брак сил буквально до всіх справ. Втім такий стан вас швидко втомить і вже в другій половині тижня ви покажете хороші результати.

Ймовірно, вас потішить знайома вам людина, яка запропонує цікаву роботу з вигідною оплатою. Астрологи поки що радять не приймати поспішних висновків, а обдумати всі за і проти.

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Після важкого дня можете зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи просто поговорити з рідними.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків буде доволі складним та насиченим, але вам вистачить сил розібратись з усіма завданнями. В середині тижня на вас очікує незначна сварка з коханою людиною. Свої емоції вам потрібно тримати під контролем, щоб не загострювати ситуацію, яка склалась. Холодний розум та спокійна розмова допоможуть владнати конфлікт.

На роботі у другій половині тижня також вас очікує не дуже приємна ситуація. Намагайтеся не вплутувати себе у пліткування та зберігайте нейтральну позицію. Емоційність та крики можуть призвести навіть до звільнення. Слідкуйте за своєю поведінкою та не дозволяйте собі зайвого.

Дотримуйтесь правильного харчування та уникайте важкої їжі, адже можливі проблеми з травною системою. Вам варто відмовитися або обмежити вживання алкоголю. Окрім згубного впливу на ваше здоров'я, це може призвести також до необдуманих вчинків, про які ви будете довго шкодувати.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Рака

Будьте обережними цього тижня та постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння вирішиться, а неприємний слід залишиться. На роботі час буде проходити дуже швидко: ви братиметеся за цікаві завдання, тож не помітите, як проходитимуть години.

Вже в середині тижня вам спадуть на думку цікаві ідеї. Розкажіть про них своїм найближчим людям. Можливо, згодом ви зможете щось цікаве реалізувати в житті. Астрологи радять не зичити гроші, адже це може погано для вас обернутися.

Субота пройде весело та енергійно. Якщо ви проведете вихідні з друзями, то чудовий настрій та позитив вам точно забезпечений.

Сприятливий день: 11 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Лева

Дівам варто набратися сил перед новим життєвим етапом. Якщо ви чітко вирішили, що хочете все змінити і розпочати нове життя, то знайте, що на початку вам буде не легко. Постарайтеся до всього підходити вдумливо і продумувати всі деталі наперед.

Будьте обережними під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії. Увесь тиждень вам варто бути дуже уважним до власного оточення і фільтрувати все, що вам говорять.

Не забувайте про спорт. Тиждень буде сприятливим для будь-якого фізичного навантаження. Намагайтеся більше ходити пішки та обов'язково відчиняти вікно перед сном.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 12 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Діви

Для Дів тиждень розпочнеться з домашніх турбот. Не витрачайте багато фінансів та сил на те, чого ви так сильно бажаєте. Астрологи застерігають, що вам варто трішки почекати зі швидкими рішеннями.

Невдовзі вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми, які стануть вашими хорошими друзями. Увесь тиждень для вас буде легким та насиченим.

На вихідних займіться творчою роботою: малюйте, вишивайте, пишіть вірші, грайте на піаніно чи спробуйте спекти смачний торт. Неділя – вдалий період для планування майбутнього тижня.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Терезів

Терезам цього тижня рекомендовано позбутися від зайвих речей у квартирі. Постарайтеся навести лад та викинути увесь непотріб, яким ви не користуєтеся. Також вам не завадить змінити свій розпорядок дня та перейти на здорове харчування.

На самотніх представників знаку чекають приємні зміни в особистому житті. На роботі з'являться нові проєкти та завдання, однак не забувайте приділяти час відпочинку. Не сперечайтеся з колегами чи керівництвом, адже це суттєво може пошкодити вашій кар'єрі.

У четвер займіться питанням нерухомості. Цей день сприятливий для оренди житла, переїзду чи навіть купівлі.

Сприятливий день: 13 серпня

Несприятливий день: 16 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Скорпіона

На Скорпіонів очікує доволі спокійний тиждень, без надмірних переживань та великої кількості справ. Все буде проходити легко та цікаво. Ваше життя може зовсім скоро змінитися на краще лише завдяки тому, що всі погані емоції та події ви почнете пропускати повз себе. Ймовірно, в цьому вам допоможуть різноманітні практики чи медитації.

В середині тижня у вас буде неабияке натхнення та бажання кардинально змінити своє життя. Якщо ви зможете позбутися від спогадів свого минулого життя, то у вас все неодмінно вийде.

На вихідних складіть собі список справ, які приносять вам задоволення. Це може бути приготування нових страв, складання планів, зміна інтер'єру чи власного іміджу. Сонячна погода сприятиме потоку чудового настрою.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Стрільця

Не зациклюйтеся на якихось проблемах, спробуйте отримувати задоволення від роботи, спілкування з друзями чи спільних вечорів з коханою половинкою. Цього тижня самоосвіта є першочерговим завданням.

Завдяки вашій ерудиції та талановитості, вам буде під силу виконати будь-яку роботу. Зірки підказують, що всередині тижня ви можете витратити значну суму грошей на подарунок близькій людині. Тому правильно розподіліть свої фінанси.

Дуже благополучним для Стрільця буде неділя. Астрологи радять представникам знаку не закриватися від світу, а навпаки – бути відкритими та добродушними. День принесе вам свіжу порцію креативу та нових можливостей.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 10 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Козерога

Цього тижня в Козерогів зміцниться впевненість в собі, сила волі та здатність до реалізації задуманих планів. У вас посиляться розумові здібності, тож ви зможете з легкістю виконати будь-які завдання, які вам доручить керівництво.

Використайте вільний час з користю. Подумайте над тим, як ви хочете надалі провести своє життя та продумайте конструктивні дії. Ввечері розслабтеся за допомогою медитації чи перегляду хорошого фільму.

На вихідних особливу увагу приділіть своїм цінностям та вирішіть, що є для вас важливішим. Якщо перед вами постане питання вибору, то насамперед декілька разів подумайте, а тоді дайте чітку відповідь. Провести день в гармонії вам допоможуть ваші рідні.

Сприятливий день : 15 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв буде трішки напруженим. Вам буде важко дати собі раду вдома і на роботі. Астрологи радять не віддаватися на повну всім поставленим завданням та домашнім клопотам, адже ви можете зовсім вигоріти. Дайте собі трохи відпочинку: переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, читання книжки. Будь-який відпочинок дасть вам прилив сил.

В середу у вас виникнуть цікаві ідеї. Вони будуть пов'язані з творчістю та вашим вільним часом. Ймовірно, ви придумаєте якийсь цікавий план, як саме проводити цікаво та раціонально свій час не витрачаючи його на дурниці.

Будьте обережними на дорогах. Водоліям не варто відволікатися на розмови в салоні з пасажирами чи просто телефоном. А тим, хто переходить дорогу – варто забрати телефон з рук і оглянутися в сторони. На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок у вашій оселі покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 14 серпня

Несприятливий день: 15 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 для Риб

У Риб увесь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Плекайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Будьте обережні з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Особливо це стосується кухонної техніки та смартфонів. Тож, якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень.

Вихідні найкраще провести на природі, чи на дачі. Якщо маєте можливість – навідайтеся в гості до своїх батьків.

Сприятливий день: 16 серпня

Несприятливий день: 10 серпня