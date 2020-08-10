Эта неделя принесет неожиданные события в любовную жизнь пар. Так, кого-то ждет приятное предложение, а кто-то встретит свою любовь. Кому же повезет и какой будет новая неделю с 10 августа по 16 августа 2020 года для всех знаков Зодиака – читайте любовный гороскоп.

Хотите знать, как сложатся ваши романтические отношения уже на этой неделе? Мы подготовили для вас вероятную информацию, что вас ждет в период с 10 по 16 августа 2020 года. Поэтому, кто окунется в любовь, а кто и в дальнейшем будет без пары – читайте в материале 24 канала.

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Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе будет неожиданно приятной и полной любви и искренних эмоций. Вас ждет что-то действительно незабываемое. К тому же, именно в этот период вы можете исправить любые прошлые ошибки, которые повлияли на ваши отношения. Уделите больше времени своему партнеру и устройте романтические выходные.

Если Овны одиноки, то им следует быть наблюдательными. Ведь на этой неделе вы можете сблизиться с человеком, который может стать вашим спутником в жизни. Конец недели может изменить ваши чувства и помочь решить, что делать дальше.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Тельца

Тельцов в ближайшие дни тоже ждут хорошие новости в любовной сфере. Астрологи предусматривают для ваших отношений позитив и эмоциональность. Вы с вашим партнером будете очень близки и у вас будет множество страстных моментов удовольствия.

В то же время одинокие Тельцы тоже получат приятные сюрпризы. У вас будут интересные знакомства, которые могут поколебать ваше сердце. Поэтому, не теряйте возможности и не отклоняйте предложения друзей выйти на прогулку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Близнецов

Некоторые незначительные препятствия будут ожидать Близнецов в отношениях. Но вы же можете избежать конфликта, если будете прислушиваться ко второй половинке и проявлять свою любовь. Поэтому, все будет хорошо благодаря прочной основе ваших отношений. Имейте это в виду, поддерживайте друг друга и устраивайте сюрпризы, и вы увидите впечатляющие изменения в ваших отношениях.

Одинокие Близнецы должны изменить свое мнение о любви и тогда сможете заметить что-то новое. Возможно, ваш друг давно на вас запал. Обратите внимание на то, что происходит вокруг вас.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Рака

Раки на этой неделе должны понять, что вы сами позволили некоторым проблемам создать дистанцию ​​и негативную атмосферу в ваших отношениях. Но эта неделя – прекрасная возможность, чтобы все исправить, чтобы вы улучшили ситуацию между вами и вашим партнером. Если потребуется, то попробуйте забыть все обиды и начните сначала, ведь вы действительно прекрасно подходите друг другу.

Одиноким Ракам эта неделя обещает принести счастье. В ближайшие дни вы познакомитесь с интересным человеком. Поэтому сделайте шаг на встречу, возможно, между вами вспыхнет настоящая искра.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Льва

В период с 10 по 16 августа для Львов планеты создадут волшебную атмосферу для вас и вашего партнера. Ваши желания наконец сбываются, и ваш партнер получит счастливые эмоции, будучи рядом с вами. Вы должны прожить все замечательные моменты вместе. Поэтому, любите друг друга и поддерживайте.

В то же время одинокие Львы должны продолжить свои поиски и быть открытыми для всех предложений. Поэтому не отклоняйте встречи и приглашения на свидание, ведь уже эти выходные могут дать вам шанс изменить жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Девы

Эта неделя будет очень интересной для Дев. Ваша повседневная жизнь с партнером будет легкой и лишенной хлопот. У вас будет много развлечений, ведь вам обоим это сейчас нужно. Кроме того, в этот период стоит постараться составить совместные планы на свое будущее.

Одинокие Девы могут в ближайшие дни найти своего человека, которого вы искали. Удача будет на вашей стороне, и вы, скорее всего, добьетесь успеха. Главное – делайте шаги навстречу своему счастью.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Весов

Планеты обещают на этой неделе Весам страсть и эмоции в отношениях. Все, что вам нужно делать – это наслаждаться этим настроением вместе со своим партнером и глубоко "нырять" в удовольствие. Ваша любовная жизнь будет на высоте, поэтому делайте все для счастья друг друга.

Одинокие Весы в ближайшие дни могут ждать изменений. У вас, вероятно, будет новое знакомство, которое может изменить вашу жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Скорпиона

Эта неделя будет довольно сложной в любовной жизни Скорпионов, ведь вы часто позволяете своему эгоизму управлять вами и это доставляет большие неприятности. На этот раз попробуйте изменить свое поведение и подойти к партнеру с пониманием и смирением. Вы почувствуете спокойствие и облегчение. Да, вы получите романтические моменты и больше сблизитесь со второй половинкой.

Одинокие Скорпионы не должны позволять одиночеству влиять на них. Астрологи советуют вам провести время с друзьями, развлечься, найти себя и тому подобное. Наслаждайтесь самим собой, и это будет привлекать других.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Стрельца

Ваши отношения улучшатся со временем, ведь у вас будет прекрасный шанс внести некоторые изменения на этой неделе. Результат наградит вас обоих, и это поможет вам развивать свои отношения в лучшую сторону. Будьте открытыми друг к другу и делайте все, чтобы ваш партнер чувствовал себя счастливым.

Одинокие Стрельцы могут заполонить сердца противоположного пола в ближайшие дни. Ведь вы покажете свое обаяние и привлекательность. К тому же, в компании именно вы будете центром внимания и будете приковывать взгляды других.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Козерога

Эта неделя принесет Козерогам особое, романтическое и любящее настроение, ведь вы будете проводить прекрасное время со своим партнером. У вас, возможно, недавно были определенные проблемы или волнения, но уже все прошло. Перед вами новое начало, полное положительных эмоций. Поэтому, позвольте себе наконец окунуться в любовь.

Одинокие Козероги получат шанс встретить кого-то очень особенного, того, кто заставит вас пересмотреть свою личную жизнь. Возможно, именно с этим человеком вы построите счастливую жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Водолея

Ваша любовь будет процветать, потому что на этой неделе у Водолеев будет много ярких красок и теплых чувств. Не нужно волноваться над определенными проблемами, живите сегодняшним днем. Так, в период с 10 по 16 августа вас ждет много романтики со второй половинкой. Неприятности сейчас в прошлом, а ваши отношения идут на новые, перспективные пути.

В то же время одиноким Водолеям нужно продолжать быть настойчивыми, ведь на этой неделе удача поможет вам познакомиться с очень хорошим партнером. Возможно, именно с ним/ней вы сможете построить счастливые отношения в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 10 – 16 августа 2020 года для Рыб

Рыбы на этой неделе могут убедиться, что их действительно любят. Ведь ваш партнер всегда рядом, он/она поддерживает вас, проявляя терпение и заботу. Убедитесь, что вы отвечаете этим чувствам и взаимно относитесь к нему/ней. В ближайшие дни вам будет весело вместе и вы получите небольшой сюрприз. Если вы хотите отправиться в небольшую поездку или экскурсию, сейчас самое время для ее планирования.

Одиноких Рыб ожидает интересный период, который может изменить вашу жизнь навсегда. Поэтому, будьте готовы ко всему и идите навстречу приключениям.