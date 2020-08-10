Цей тиждень принесе неочікувані події в любовному життя пар. Так, когось чекає приємна пропозиція, а хтось зустріне своє кохання. Кому ж пощастить та яким буде новий тиждень з 10 серпня по 16 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку – читайте любовний гороскоп.

Хочете знати, як складуться ваші романтичні стосунки вже цього тижня? Ми підготували для вас ймовірну інформацію, що вас чекає у період з 10 по 16 серпня 2020 року. Тож, хто порине у кохання,а хто й надалі буде без пари – читайте у матеріалі 24 каналу.

Цікаво всім Гороскоп сумісності пар для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Овна

Любовне життя Овнів цього тижня буде неочікувано приємним та сповненим любові і щирих емоцій. Вас чекає щось дійсно незабутнє. До того ж, саме в цей період ви можете виправити будь-які минулі помилки, які вплинули на ваші стосунки. Приділіть більше часу своєму партнерові та влаштуйте романтичні вихідні.

Якщо Овни самотні, то їм варто бути спостережливими. Адже цього тижня ви можете зблизитися з людиною, яка може стати вашим супутником у житті. Кінець тижня може змінити ваші почуття та допомогти вирішити, що робити далі.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Тельця

Тельців у найближчі дні теж чекають хороші новини у любовній сфері. Астрологи передбачають для ваших стосунків позитив та емоційність. Ви з вашим партнером будете дуже близькі та матимете безліч пристрасних моментів задоволення.

Натомість одинокі Тельці теж отримають приємні сюрпризи. Ви матимете цікаві знайомства, які похитнуть ваше серце. Тож, не втрачайте можливості і не відхиляйте пропозиції друзів вийти на прогулянку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Близнюків

Деякі незначні перешкоди будуть очікувати Близнюків у стосунках. Але ви таки можете уникнути конфлікту, якщо дослухатиметеся до другої половинки та виявлятимете свою любов. Тож, все буде добре завдяки міцній основі ваших стосунків. Майте це на увазі, підтримуйте один одного та влаштовуйте сюрпризи, і ви побачите вражаючі зміни у ваших стосунках.

Одинокі Близнюки повинні змінити свої думки щодо кохання і тоді зможете помітити щось нове. Можливо, ваш друг давно на вас запав. Зверніть увагу на те, що відбувається навколо вас.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Рака

Раки цього тижня мають зрозуміти, що ви самі дозволили деяким проблемам створити дистанцію та негативну атмосферу у ваших стосунках. Але цей тиждень – чудова можливість, аби все виправити, щоб ви покращили ситуацію між вами і вашим партнером. Якщо буде потрібно, то спробуйте забути всі образи і почніть з початку, адже ви справді чудово підходите один одному.

Самотнім Ракам цей тиждень обіцяє принести щастя. У найближчі дні ви познайомитеся з цікавою людиною. Тому зробіть крок на зустріч, можливо, між вами спалахне справжня іскра.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Лева

У період з 10 по 16 серпня для Левів планети створять чарівну атмосферу для вас і вашого партнера. Ваші бажання нарешті збуваються, і ваш партнер отримає щасливі емоції, будучи поруч з вами. Ви повинні прожити всі чудові моменти разом. Тож, кохайте один одного та підтримуйте.

Натомість самотні Леви мають продовжити свої пошуки та бути відкритими для всіх пропозицій. Тому не відхиляйте зустрічі та запрошення на побачення, адже вже ці вихідні можуть дати вам шанс змінити життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Діви

Цей тиждень буде дуже цікавим для Дів. Ваше щоденне життя з партнером буде легким і позбавленим клопоту. Ви будете мати багато розваг, адже вам обом це зараз потрібно. Окрім того, в цей період варто постаратися скласти спільні плани на своє майбутнє.

Самотні Діви можуть у найближчі дні знайти свою людину, яку ви шукали. Удача буде на вашому боці, і ви, швидше за все, досягнете успіху. Головне – робіть кроки назустріч своєму щастю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Терезів

Планети обіцяють цього тижня Терезам пристрасть і емоції у стосунках. Все, що вам потрібно робити – це насолоджуватися цим настроєм разом зі своїм партнером і глибоко "пірнати" в задоволення. Ваше любовне життя буде на висоті, тож робіть все для щастя один одного.

Одинокі Терези у найближчі дні можуть очікувати на зміни. Ви, ймовірно, матимете нове знайомство, яке може змінити ваше життя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Скорпіона

Цей тиждень буде доволі складним у любовному житті Скорпіонів, адже ви часто дозволяєте своєму егоїзм керувати вами і це доставляє великі неприємності. Цього разу спробуйте змінити свою поведінку та підійти до партнера з розумінням та смиренністю. Ви відчуєте спокій і полегшення. Так, ви отримаєте романтичні моменти та більше зблизитеся з другою половинкою.

Самотні Скорпіони не повинні дозволяти самотності впливати на них. Астрологи радять вам провести час з друзями, розважитися, знайти себе тощо. Насолоджуйтеся своєю свободою, і це притягуватиме інших.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Стрільця

Ваші відносини покращаться з часом, адже ви маєте чудовий шанс внести деякі зміни вже цього тижня. Результат нагородить вас обох, і це допоможе вам розвивати свої стосунки в кращу сторону. Будьте відкритими один до одного та робіть все, аби ваш партнер почувався щасливим.

Самотні Стрільці можуть заполонити серця протилежної статі у найближчі дні. Адже ви покажете свою чарівність і привабливість. До того ж, у компанії саме ви будете центром уваги та приковуватимете погляди інших.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Козерога

Цей тиждень принесе Козерогам особливий, романтичний та люблячий настрій, адже ви будете проводити чудовий час зі своїм партнером. Ви, можливо, нещодавно мали певні проблеми чи хвилювання, але вже все минуло. Перед вами новий початок, сповнений позитивних почуттів. Тож, дозвольте собі нарешті поринути в кохання.

Одинокі Козероги отримають шанс зустріти когось дуже особливого, того , хто змусить вас переглянути своє особисте життя. Можливо, саме з цією людиною ви побудуєте щасливе життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Водолія

Ваше кохання розквітатиме, бо цього тижня Водолії матимуть багато яскравих фарб та теплих почуттів. Не потрібно хвилюватися над певними проблемами, живіть сьогоднішнім днем. Так, у період з 10 по 16 серпня вас чекає багато романтики з другою половинкою. Неприємності зараз у минулому, а ваші стосунки йдуть на нові, перспективні шляхи.

Натомість самотнім Водоліям треба продовжувати бути наполегливими, адже цього тижня удача допоможе вам познайомитися з дуже хорошим партнером. Можливо, саме з ним/нею ви зможете побудувати щасливі стосунки у майбутньому.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 серпня 2020 року для Риб

Риби цього тижня можуть переконатися, що їх дійсно люблять. Адже ваш партнер завжди поруч, він/вона підтримує вас, виявляючи терпіння і турботу. Переконайтесь, що ви відповідаєте цим почуттям і взаємно ставитеся до нього/неї. У найближчі дні вам буде весело разом і ви отримаєте невеликий сюрприз. Якщо ви хочете відправитися у невелику поїздку чи екскурсію, зараз саме час для її планування.

Самотніх Риб очікує цікавий період, який може змінити ваше життя назавжди. Тож, будьте готові до всього і йдіть назустріч пригодам.