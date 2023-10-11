Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Интересно По-настоящему незабываемый: 2 знака зодиака в октябре ждет сюрприз

Гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Овнов

Овнам придется решить многие профессиональные вопросы, но в общем день будет легким. В этот день о себе могут напомнится старые знакомые, отношения с которыми вы раньше дорожили.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Тельцов

Астрологи советуют сегодня Тельцам отказаться от каких-либо физических нагрузок. Даже пробежка может вам не удаться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Близнецов

Близнецам можно не бояться ответственности – вы можете брать на себя много обязательств, ведь со всеми справитесь. Также вам удастся найти подход к разным людям и заключить договоренности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Раков

Если вы будете скучать сегодня, можно найти утешение в литературе, музыке или других видах искусства. Это отвлечет вас от проблем и вдохновит новые свершения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Львов

Львам можно не бояться перемен в жизни, потому что сегодняшний день будет полностью стабилен. Есть шанс встретиться с интересными людьми, где каждый сможет поделиться опытом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Дев

Девам сегодня категорически нельзя терять контроль над ситуацией. Нужно держать руку на пульсе всех происходящих профессиональных вопросов – иначе все может пойти не по плану.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Весов

Весам удастся преодолеть трудности в том случае, если они обратятся за помощью к друзьям или родственникам. Это свидетельство того, что ваши отношения с ними на высоком доверительном уровне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам нужно внимательнее отнестись к своему рациону. Возможно, вам следует тщательнее подбирать меню или сесть на диету.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Стрельцов

В этот день Стрельцам придется попрощаться с иллюзиями, которыми они жили слишком долго. Вы разочаруетесь в людях, о которых сначала имели только самое лучшее мнение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Козерогов

Козерогам сегодня следует проследить за своим физическим здоровьем. Если чувствуете что-то нехорошее – не тяните с походом к специалисту.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Водолеев

У Водолеев будет удачный день. Но для этого нужно каждое обстоятельство или событие использовать для своих потребностей и интересов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 октября 2023 для Рыб

У Рыб сегодня благоприятный день для поездки за город. Будет хорошим решением прогуляться на открытом воздухе и восстановить свою энергию.