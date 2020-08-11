Гороскоп на сегодня, 11 августа 2020 года советует Ракам избегать поспешных решений. Целеустремленность и трудолюбие Дев принесут им хорошие результаты. Читайте гороскоп на 11 августа 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня рекомендуется ограничить общение с теми друзьями и приятелями, с которыми у вас недавно были конфликты. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Овнов

Сегодня удачное время для деловых операций. В этот день звезды рекомендуют обдумать свои будущие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Тельцов

Любовь и преданность близких вам людей защитят вас от неприятностей. Во второй половине дня вероятны ссоры или травмы, поэтому будьте осторожны.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Близнецов

Сегодня благоприятный день для начинания новых дел и заключения договоров. На работе вас ждет успех независимо от рода деятельности. Возможны приятные неожиданности или пополнение семейства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Раков

Ясность и точность мышления поднимет ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений. Сдержанность и благоразумие обернутся реальными деньгами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Львов

Сегодня отличный день для размышлений и перехода к новому роду деятельности. Ваш залог успеха – близкое окружение. Сильная натура и стремление к лидерству помогут вам почувствовать себя хозяином жизни.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Дев

Ваша целеустремленность и трудолюбие принесут вам хорошие результаты. Под конец дня вы почувствуете усталость, поэтому посвятите свободное время отдыху.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Весов

В личной жизни Весам необходимо уменьшить страсти и трезво взглянуть на ситуацию, что сложилась. В первой половине дня возможны трудности. Не рекомендовано заниматься делами, связанными с риском.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Скорпионов

Скорпионов очень долгое время беспокоило одно дело, которое сегодня максимально быстро разрешится. Впрочем окажется, что вы преувеличивали его значимость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Стрельцов

Астрологи обещают Стрельцам радостную весть. Она будет связана с домом, семьей, или дальними родственниками. Если будет вдохновение, поработайте над своим проектом. Позаботьтесь сегодня о своем будущем успехе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Козерогов

Сегодняшний день потребует от Козерогов концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. События могут выйти из-под контроля и начать развиваться совсем не так, как вы этого хотели.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Водолеев

Решив наладить отношения с некогда близким человеком, можете сделать шаг ему навстречу, но ни в коем случае не извиняйтесь и не оправдывайтесь – такая тактика будет воспринята как слабость, что впоследствии может сыграть против вас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2020 для Рыб

Обиды прошлых лет могут стать причиной новых серьезных ссор. Чтобы подобного не произошло, не давайте воспоминаниям взять верх над настоящим: пусть прошлое остается в прошлом.