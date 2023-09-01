Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Овнов

Этот период – хорошее время для совершенствования, особенно духовного. Сегодня можно заняться медитациями, чтением книг и другими хобби.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Тельцов

Если вы хотите, чтобы в ваши личные дела не вмешивались, то сами придерживайтесь таких правил по отношению к другим людям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Близнецов

Этот день следует уделить друзьям и товарищам. День благоприятен для общения и обмена идеями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Раков

Ракам нужно соблюдать осторожность со своими финансами. Катастрофы не произойдет, но лучше придерживаться экономии.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Львов

День будет для Львова продуктивным и энергичным. Нужно активно браться за работу, ставить себе цели и добиваться их.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Дев

Девам сегодня лучше не отличаться. Выделяясь от серой массы, вы можете первыми попасть под "раздачу".

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Весов

В этот день Весам следует составить финансовый план на месяц. Это поможет достичь целей и организовать бюджет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Скорпионов

Скорпионам этот день нужно прожить в мире и покое. Есть вероятность, что вам будет скучно – зато все пройдет без лишних неприятностей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Стрельцов

Стрельцы сегодня будут много общаться с другими людьми. Это шанс стать частью какого-нибудь крупного проекта. Важно выражаться и уметь слушать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Козерогов

Вы можете найти ответ на вопрос, который уже давно искали. Она может неожиданно появиться во сне.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Водолеев

Водолеям сегодня следует прислушиваться к интуиции. Внутренний голос подскажет, какие решения следует сделать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 сентября 2023 для Рыб

Рыбам следует посвятить сегодняшний день своему хобби. Даже если не удастся создать что-нибудь удачное, это способ продолжать развитие в любимом деле.