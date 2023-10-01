Гороскоп на 1 октября: как начнется месяц у всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 октября прогнозирует Ракам поиск деловых партнеров и новых связей. Планы у Дев могут резко измениться. У Скорпионов возникнут затруднения.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 1 октября сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Овнов

В это воскресенье Овнам нужно совершить то, на что не хватает времени в другие дни. Это время с родственниками, творчество или любимые хобби.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Тельцов

Тельцам лучше сосредоточиться на своей карьере. У вас есть возможность улучшить свое положение на работе. Не бойтесь общаться с руководством.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Близнецов

Этот день для Близнецов благоприятен для того, чтобы навести порядок в своем доме. Нужно избавиться от ненужных вещей, захламляющих пространство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Раков

День благоприятен для поиска деловых связей и партнеров, которые помогут в бизнесе. Нужно быть уверенным в себе и показываться как эксперт в своей сфере.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам сделать приятное близкому человеку. Узнайте о ее хобби, увлечениях, чтобы подобрать удачный подарок.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Дев

Девам лучше не строить масштабных планов, потому что они могут резко измениться из-за непредвиденных обстоятельств. Надо будет адаптироваться и продемонстрировать гибкость.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Весов

Если сегодня перед вами встанет неприятная задача, лучше решить ее сразу. Иначе оно будет надоедать вам долгое время и вызывать постоянные волнения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Скорпионов

На работе у Скорпионов могут возникать проблемы. Чтобы все быстро решилось, нужно проявить лидерские качества.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам запрещено отказывать в помощи тем, кто может обратиться к вам в этот день. Следует не только проявить внимание, но и оказать психологическую поддержку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Козерогов

У Козерогов это благоприятный день для путешествия. Есть возможность отдохнуть и провести хороший день в компании близкого человека.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Водолеев

Если вы на работе допустили ошибки, не ожидайте, что сможете продвигаться дальше. Надо исправиться и понять, что повлекло эти неправильные действия.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2023 для Рыб

Рыбам нужно принять важное решение – от него может зависеть ваше будущее. Не бойтесь положиться не только на свой разум, но и на интуицию.