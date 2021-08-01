Гороскоп на 1 августа 2021 для Овнов
В этот день Овнам надо проработать сферу финансов. Распишите план расходов на август таким образом, чтобы отдать до конца месяца все свои долги.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Тельцов
Звонок в первой половине дня принесет Тельцам не слишком приятную новость. Не нервничайте и не переживайте ни за что. Все проблемы для вас – это вызов к чему-то новому и лучшему.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Близнецов
Избегайте споров и скандалов в этот день. Также не прибегайте к конфликтам, особенно если они чужие. Старайтесь прожить этот день максимально спокойно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Раков
В жизни Раков наступят изменения, к которым вы уже готовы. Все, что вам нужно сделать – распрощаться с неуверенностью и боязнью неизвестного. Идите вперед и знайте, что вас ждет то, чего вы так давно хотели.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Львов
Не бойтесь в этот день делать смелые шаги. Можете смело запланировать в первый день нового месяца переезд в новую квартиру, забронировать билеты на отдых, или написать человеку, с которым вы долгий период находитесь в ссоре.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Дев
Астрологи советуют Девам прислушиваться к мнениям других. Сегодня они вам подскажут, как правильно действовать в той или иной ситуации.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Весов
В жизни Весов вскоре многое изменится. Будьте открыты к новым изменениям и обращайте внимание на детали. Также в этот день следите за своим здоровьем и прислушивайтесь к организму.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Скорпионов
В отношениях с любимым человеком будьте покладистыми и идите на компромиссы. День хорош для семейных мероприятий и семейных встреч.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Стрельцов
Стрельцам в этот день понадобится четкое умение принимать решения. Сосредоточьтесь на своих главных целях, активность и проделанная работа даст заметный результат.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Козерогов
Козерогам в этот день стоило бы избегать шумных развлечений и новых дел. Обстоятельства позволят вам выспаться, побыть в одиночестве и провести день в свое удовольствие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 августа 2021 для Водолеев
Временный компромисс станет для Водолеев лучшим решением в любой затруднительной ситуации. Представителям, которые недавно расстались, астрологи не советуют возвращать прежние отношения.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 августа2021 для Рыб
День способствует выполнению давней мечты и помогает росту вашего обаяния в чужих глазах. В этот день также хорошо встретиться со старыми друзьями.