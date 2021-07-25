Читайте подробнее гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Овна

Астрологи советуют Овнам быть открытыми к переменам, особенно во вторник и четверг. Не надо их бояться, так как они безусловно пойдут вам на пользу. Ближе к концу недели вы получите то, чего так долго ждали.

Первая половина недели – время для решительных действий, поэтому не медлите. Ваше трудолюбие и чрезмерная ответственность принесут свои плоды уже к концу года. Если вы достигнете своей цели, то ваша жизнь изменится кардинальным образом.

На выходных вас могут беспокоить финансовые вопросы. Вам придется потратить немало средств на подарки родным и на другие неотложные вещи. Не одалживайте ни у кого деньги, лучше попробуйте немного сэкономить. В воскресенье вас ждет замечательный день в кругу близких друзей.

Благоприятный день: 28 июля

Неблагоприятный день: 26 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Тельца

На этой неделе Тельцам нужно определиться с собственными желаниями и правильно сформировать свои цели. Старайтесь не раздражаться по пустякам и не делайте трагедию из бытовых проблем. Помните, что все невзгоды рано или поздно проходят, поэтому не стоит себя в чем-то корить.

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Будьте осторожны в разговоре с людьми. Вы очень доверчивы, однако не всем людям, которых вы знаете несколько недель, можно верить и считать близкими. Будьте с ними осторожны во время разговора, чтобы не сказать ничего лишнего.

На выходных составьте план на август. Не ленитесь выделить на это время – четкий план позволит вам осуществить все цели, которых вы хотите достичь.

Благоприятный день: 31 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов будет благоприятной для семейного общения и шопинга. Вы будете достаточно активны, трудолюбивы и вдохновлены. Впрочем старайтесь избегать необдуманных решений.

Вторник – удачный день для домашних дел, однако будьте осторожны в финансовых вопросах. В пятницу будет благоприятная атмосфера для духовного совершенствования. Также этот день подходит для реализации самых амбициозных идей.

В воскресенье постарайтесь больше времени провести дома, в частности, обратите внимание на свое здоровье. Может проявиться склонность к заболеваниям дыхательной системы, обострение хронических процессов.

Благоприятный день: 29 июля

Неблагоприятный день: 27 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



ГГороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Рака

Новая неделя может принести Ракам профессиональные достижения и успехи. Сейчас подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах, которые связаны с карьерой. Безработных представителей знака ждет удачный период, чтобы устроиться на работу.

Ваши доходы больше всего зависят от вашей активности в приложении своих талантов. Работа будет удачной с техникой, транспортом, ремонтом. В течение недели занимайтесь своими привычными делами, от которых получаете удовольствие.

Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя. Очень важно больше улыбаться и радоваться мелочам. Также стоит больше внимания уделять своей внешности.

Благоприятный день: 1 августа

Неблагоприятный день: 31 июля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Льва

Львов на этой неделе ждут приятные и позитивные события. Перед вами откроются новые возможности, которые вас окрылят и подарят новые возможности. Сядьте за рабочий стол и тщательно продумайте четкий план того, чего бы вы хотели достичь.

Одиноким знакам изрядно захочется крепких и серьезных отношений, однако для того, чтобы найти свою вторую половинку, вам стоит начать с себя. Помните о самоконтроле и саморазвитии. Уделяйте свое свободное время обучению: читайте интересные книги, научные материалы, будьте в центре событий и сосредоточьтесь на одной теме, в которой вы будете в совершенстве разбираться.

Конец недели очень Благоприятный для отдыха. В пятницу смело отправляйтесь на шопинг или же попробуйте поэкспериментировать со своим внешним видом.

Благоприятный день: 30 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Девы

Новая неделя для Дев будет весьма благоприятной. Все ваши хорошие поступки вернутся к вам сторицей. Следите за своим характером и эмоциями. Вам будет везти всю неделю, поэтому наслаждайтесь своим успехом.

Звезды советуют вам на этой неделе доверять своей интуиции на все 100%. Не стоит откладывать дела на потом, иначе их может накопиться такое количество, что вы не сможете выполнить все и сразу.

Кроме рабочих и будничных дел – не забывайте общаться с семьей. Эта неделя – удачное время, чтобы решить наболевшие вопросы и простить тех, с кем вы находитесь в ссоре.

Благоприятный день: 26 июля

Неблагоприятный день: 31 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Весов

Неделя для Весов будет насыщена важными событиями. У вас будут неотложные дела, связанные с финансами, технологиями и документами. Середина недели предвещает одиноким парам встретить человека, с которым вас будут связывать теплые отношения на протяжении долгого времени.

Не исключено, что вас будут ждать сюрпризы: на работе, дома или просто на улице. Ваше настроение будет ежедневно улучшаться, вероятно, вы даже захотите выйти из своей зоны комфорта и таки запишетесь на плавание, йогу или в тренажерный зал.

Вашим стимулом к работе станет четкое планирование дня. Не игнорируйте тайм-менеджмент и тщательно составьте список дел одно за одним.

Благоприятный день: 31 июля

Неблагоприятный день: 30 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионы будут активно завершать все свои дела. Вам стоит прислушаться к своему окружению и друзьям. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их доброте, отзывчивости и простоте.

В середине недели контролируйте свои финансовые расходы. Не тратьте все средства, так как вас ждут более важные расходы. Всю неделю уделите ярким эмоциям, которые будете с удовольствием вспоминать на протяжении долгого времени.

Не бойтесь демонстрировать окружающим свои умения и знания, смело меняйте прическу или стиль одежды. В конце недели еще не очень расслабляйтесь, а по возможности ищите новых партнеров и перспективы, которые пригодятся вам в будущем.

Благоприятный день: 26 июля

Неблагоприятный день: 1 августа

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Стрельца

На этой неделе Стрельцы будут собой очень довольны, так как приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить свою жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать свою надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов и спокойствия – пустите в ход свою харизму.

Постарайтесь быть честным с собой и проанализировать свои действия и мысли. Вам стоит воздержаться от непомерных нагрузок. неделя будет удачной для планирования отпуска, хоть и кратковременного. Вам нужно сменить окружение и зарядиться новой энергией. Пригласите к себе в гости подругу, с которой вы потеряли связь.

Возможна неожиданная радостная весть. Везение в течение недели будет на вашей стороне, впрочем в авантюры бросаться не стоит.

Благоприятный день: 27 июля

Неблагоприятный день: 30 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Козерога

Неделя для Козерогов окажется на удивление удачной. Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ожидает от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа и вы сможете построить прочные и долговременные отношения.

На работе дела пойдут вверх – ваши личные проекты очень понравятся руководству. А значит не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление.

Субботу проведите наедине со своей второй половинкой. Воскресенье проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствия и поможет упорядочить свои мысли.

Благоприятный день : 31 июля

Неблагоприятный день: 29 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Водолея

Водолеям рекомендуется всю неделю не быть ленивыми, так как для вас неожиданно откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро, и они вас очень порадуют.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру.

На выходных настаивайте на своем, и уже вскоре ваша жизненная позиция приведет вас к желаемой цели. В воскресенье вас ждет успех, поэтому будьте начеку.

Благоприятный день: 26 июля

Неблагоприятный день: 28 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа 2021 для Рыб

У Рыб наступает замечательный период для активной работы над собой. Вам удастся справиться с эмоциями, которые могли бы навредить осуществлению планов на следующей неделе. На работе вы можете добиться успеха за счет полученных знаний и собственного опыта.

Гороскоп обещает неделю, богатую событиями разного плана. Если вам в голову придут грандиозные идеи, то поделитесь ими с коллегами и шефом. От вашей инициативности будет зависеть многое. Середина недели обещает быть теплой, если вы организуете ее вместе с любимым человеком.

Ближе к выходным составьте план действий на субботу и воскресенье, чтобы у вас в конечном итоге не было двух разбитых дней. Среди всех задач отметьте те, которые вам стоит выполнить в максимально короткие сроки.

Благоприятный день: 30 июля

Неблагоприятный день: 1 августа