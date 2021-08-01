Читайте також Гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Овнів
У цей день Овнам треба пропрацювати сферу фінансів. Розпишіть план витрат на серпень таким чином, щоб віддати до кінця місяця всі свої борги.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Тельців
Дзвінок у першій половині дня принесе Тельцям не надто приємну новину. Не нервуйтеся та не переживайте ні за що. Всі проблеми для вас – це виклик до чогось нового та кращого.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Близнюків
Уникайте суперечок та скандалів у цей день. Також не вдавайтеся у конфлікти, особливо якщо вони чужі. Намагайтеся прожити цей день максимально спокійно.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Левів
Не бійтеся в цей день робити сміливі кроки. Можете сміливо запланувати в перший день нового місяця переїзд в нову квартиру, забронювати квитки на відпочинок, чи написати людині, з якою ви довгий період перебуваєте в сварці.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Дів
Астрологи радять Дівам прислухатися до думок інших. Сьогодні вони вам підкажуть, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Терезів
У житті Терезів незабаром багато що зміниться. Будьте відкритими до нових змін та звертайте увагу на деталі. Також в цей день стежте за своїм здоров'ям та прислухайтеся до організму.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Скорпіонів
У стосунках з коханою людиною будьте поступливими та йдіть на компроміси. День гарний для сімейних заходів та родинних зустрічей.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Стрільців
Стрільцям у цей день знадобиться чітке вміння приймати рішення. Зосередьтеся на своїх найголовніших цілях, активність та пророблена робота дасть помітний результат.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Козерогів
Козерогам у цей день варто б було уникати гучних розваг та нових справ. Обставини дозволять вам виспатися, побути на самоті та провести день у своє задоволення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Водоліїв
Тимчасовий компроміс стане для Водоліїв найкращим рішенням у будь-якій скрутній ситуації. Представникам, які нещодавно розлучилися, астрологи не радять повертати колишні стосунки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 серпня 2021 для Риб
День сприяє виконанню давньої мрії та допомагає зростанню вашої чарівності в інших очах. У цей день також добре зустрітися зі старими друзями.