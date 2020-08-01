Гороскоп на сегодня, 1 августа 2020 года, прогнозирует спокойный день для Рыб, Водолеев и Козерогов. Львам стоит отказаться от серьезных дел и не обращать внимание на критику. Читайте гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня многим представителям знака разговор с другими людьми будет улучшать настроение, поэтому не стесняйтесь общаться и выходите на контакт. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Овнов

После тяжелой рабочей недели вы не сможете сконцентрироваться на делах. Перенесите задачи на следующую неделю. Позвольте себе отдохнуть и займитесь своим здоровьем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Тельцов

Ваш жизненный опыт и знания пригодятся не только вам, но и вашим близким. Если вас попросят о помощи – не отказывайте. Благотворительные проекты сегодня будут иметь успех.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Близнецов

Сконцентрируйтесь сегодня на личной жизни и на отношениях с любимым человеком. Суббота – важный день для решения семейных вопросов. Все ваши действия будут успешными.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Раков

Раки могут столкнуться с высокомерием чужих людей, которые могут испортить вам настроение. Будьте внимательны и отстаивайте свою личную границу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Львов

Не обращайте внимание на критику в свой адрес. Откажитесь от серьезных дел, ведь можете сделать глупость, о которой будете жалеть. Лучше уделите время своим друзьям.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Дев

Настройтесь на позитив, ищите хорошие моменты в поступках окружающих и наслаждайтесь жизнью. Сегодня замечательный день, чтобы посвятить его себе и своим мечтам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Весов

Сегодня у вас появится шанс реализовать свои творческие замыслы. Удачный день для работы над собой и действий, которые помогут вам укрепить личный авторитет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Скорпионов

Прислушайтесь к своим желаниям и потребностям. Они помогут вам быть на высоте не только в семейных, но и рабочих делах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Стрельцов

Не отталкивайте от себя людей. Сохраняйте спокойствие и будьте терпеливыми, сегодня возможно судьбоносное знакомство. День чудесный, чтобы заняться самообразованием и обучением. Новый материал вам будет легко даваться. Расширяйте свой кругозор и личные интересы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Козерогов

Козерогам стоит обратить внимание на свой внешний вид. Если хотите что-то изменить в себе – смело можете браться за дело. День будет наполнен приятными встречами и новыми впечатлениями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Водолеев

Чтобы Суббота выдалась удачной, после пробуждения найдите несколько минут для себя и в покое представьте себе предстоящий день: спокойный, наполненный радостью и комфортом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 августа 2020 для Рыб

Сегодня астрологи прогнозируют Рыбам спокойный день. Проявляйте сегодня альтруизм и искренность. Если перед вами появятся новые возможности – беритесь за них и двигайте свою жизнь вверх.