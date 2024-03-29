Тельцам – выгодное сотрудничество, Скорпионам – яркие приключения: гороскоп на 29 марта
Астрологи уже имеют прогноз для всех знаков зодиака на эту пятницу, поэтому готовы им поделиться. Близнецам, в частности, сегодня придется исправлять свою ошибку.
Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе, который подготовил LifeStyle 24. Примите во внимание важные советы, которые астрологи дали на сегодня.
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Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 марта для Овнов
В пятницу Овны не будут иметь свободной минутки. Но хлопоты будут приятными, поэтому не расстраивайтесь. Это наоборот придаст вам сил и энергии.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 марта для Тельцов
Тельцам сегодня предложат выгодное сотрудничество. Вы сможете существенно усовершенствовать свои навыки, поэтому не отказывайтесь от предложения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 марта для Близнецов
Недавно Близнецы забыли о дне рождения близкого друга. Сейчас у вас очень активная жизнь, поэтому нечему удивляться. Однако исправлять ситуацию таки придется. Думайте, как это можно сделать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 марта для Раков
Раки попрощаются с одним важным человеком в жизни. Астрологи говорят, что вы будете тяжело переживать потерю, поэтому в ближайшие дни эмоциональное состояние, вероятно, будет довольно нестабильным. Может качать из стороны в сторону.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 29 марта для Львов
Львам сегодня не хватит слов, ведь случится событие, которое никто не мог предвидеть. Вы и знакомые будете находиться в состоянии шока до самого вечера.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 марта для Дев
Девы, пора отпускать прошлое. Это нужно было сделать уже давно, однако вы никак не решались на такой поступок. Оттягивать больше некуда.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 марта для Весов
В последнее время Весам причиняют много боли. Сбегите от всех на некоторое время, вам нужно остаться наедине со своими мыслями.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 марта для Скорпионов
Скорпионы, готовьтесь к невероятным приключениям. Уже совсем скоро ваша жизнь заиграет новыми яркими красками, все изменится к лучшему.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 марта для Стрельцов
Со Стрельцами сегодня случится довольно неординарная ситуация. Сначала вы не будете знать, что делать, однако через некоторое время найдете выход.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 марта для Козерогов
Астрологи говорят, что в эту пятницу Козероги будут себя чувствовать очень неловко. Но сильно не переживайте, ведь все вскоре наладится.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 марта для Водолеев
Водолеи сделали правильный выбор, когда решили больше заниматься саморазвитием. Ведь первые замечательные результаты заметны уже сейчас.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 марта для Рыб
Сегодня у Рыб произойдет нервный срыв. Ситуация не будет критической, однако вы, родные и друзья таки немного попереживаете.