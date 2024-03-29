Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе, который подготовил LifeStyle 24. Примите во внимание важные советы, которые астрологи дали на сегодня.

Класс Кого в апреле ждут интересные знакомства: 4 знака зодиака

Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта для Овнов

В пятницу Овны не будут иметь свободной минутки. Но хлопоты будут приятными, поэтому не расстраивайтесь. Это наоборот придаст вам сил и энергии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 марта для Тельцов

Тельцам сегодня предложат выгодное сотрудничество. Вы сможете существенно усовершенствовать свои навыки, поэтому не отказывайтесь от предложения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 марта для Близнецов

Недавно Близнецы забыли о дне рождения близкого друга. Сейчас у вас очень активная жизнь, поэтому нечему удивляться. Однако исправлять ситуацию таки придется. Думайте, как это можно сделать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 марта для Раков

Раки попрощаются с одним важным человеком в жизни. Астрологи говорят, что вы будете тяжело переживать потерю, поэтому в ближайшие дни эмоциональное состояние, вероятно, будет довольно нестабильным. Может качать из стороны в сторону.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 29 марта для Львов

Львам сегодня не хватит слов, ведь случится событие, которое никто не мог предвидеть. Вы и знакомые будете находиться в состоянии шока до самого вечера.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта для Дев

Девы, пора отпускать прошлое. Это нужно было сделать уже давно, однако вы никак не решались на такой поступок. Оттягивать больше некуда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 марта для Весов

В последнее время Весам причиняют много боли. Сбегите от всех на некоторое время, вам нужно остаться наедине со своими мыслями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 марта для Скорпионов

Скорпионы, готовьтесь к невероятным приключениям. Уже совсем скоро ваша жизнь заиграет новыми яркими красками, все изменится к лучшему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 марта для Стрельцов

Со Стрельцами сегодня случится довольно неординарная ситуация. Сначала вы не будете знать, что делать, однако через некоторое время найдете выход.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 марта для Козерогов

Астрологи говорят, что в эту пятницу Козероги будут себя чувствовать очень неловко. Но сильно не переживайте, ведь все вскоре наладится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 марта для Водолеев

Водолеи сделали правильный выбор, когда решили больше заниматься саморазвитием. Ведь первые замечательные результаты заметны уже сейчас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 марта для Рыб

Сегодня у Рыб произойдет нервный срыв. Ситуация не будет критической, однако вы, родные и друзья таки немного попереживаете.