Все детали узнавайте в ежедневном гороскопе, который подготовил LifeStyle 24. Примите во внимание важные советы, которые астрологи дали на сегодня.

Класс Кого в апреле ждут интересные знакомства: 4 знака зодиака

Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 29 марта для Овнов

В пятницу Овны не будут иметь свободной минутки. Но хлопоты будут приятными, поэтому не расстраивайтесь. Это наоборот придаст вам сил и энергии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 29 марта для Тельцов

Тельцам сегодня предложат выгодное сотрудничество. Вы сможете существенно усовершенствовать свои навыки, поэтому не отказывайтесь от предложения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 29 марта для Близнецов

Недавно Близнецы забыли о дне рождения близкого друга. Сейчас у вас очень активная жизнь, поэтому нечему удивляться. Однако исправлять ситуацию таки придется. Думайте, как это можно сделать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 29 марта для Раков

Раки попрощаются с одним важным человеком в жизни. Астрологи говорят, что вы будете тяжело переживать потерю, поэтому в ближайшие дни эмоциональное состояние, вероятно, будет довольно нестабильным. Может качать из стороны в сторону.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 29 марта для Львов

Львам сегодня не хватит слов, ведь случится событие, которое никто не мог предвидеть. Вы и знакомые будете находиться в состоянии шока до самого вечера.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 29 марта для Дев

Девы, пора отпускать прошлое. Это нужно было сделать уже давно, однако вы никак не решались на такой поступок. Оттягивать больше некуда.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 29 марта для Весов

В последнее время Весам причиняют много боли. Сбегите от всех на некоторое время, вам нужно остаться наедине со своими мыслями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 29 марта для Скорпионов

Скорпионы, готовьтесь к невероятным приключениям. Уже совсем скоро ваша жизнь заиграет новыми яркими красками, все изменится к лучшему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 29 марта для Стрельцов

Со Стрельцами сегодня случится довольно неординарная ситуация. Сначала вы не будете знать, что делать, однако через некоторое время найдете выход.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 29 марта для Козерогов

Астрологи говорят, что в эту пятницу Козероги будут себя чувствовать очень неловко. Но сильно не переживайте, ведь все вскоре наладится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 29 марта для Водолеев

Водолеи сделали правильный выбор, когда решили больше заниматься саморазвитием. Ведь первые замечательные результаты заметны уже сейчас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 29 марта для Рыб

Сегодня у Рыб произойдет нервный срыв. Ситуация не будет критической, однако вы, родные и друзья таки немного попереживаете.