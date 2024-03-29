Усі деталі дізнавайтеся у щоденному гороскопі, який підготував LifeStyle 24. Візьміть до уваги важливі поради, які астрологи дали на сьогодні.

Клас Кого у квітні чекають цікаві знайомства: 4 знаки зодіаку

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 березня для Овнів

У п'ятницю Овни не матимуть вільної хвилинки. Але клопоти будуть приємними, тому не засмучуйтеся. Це навпаки додасть вам сил та енергії.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 березня для Тельців

Тельцям сьогодні запропонують вигідну співпрацю. Ви зможете суттєво удосконалити свої навички, тому не відмовляйтеся від пропозиції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 березня для Близнюків

Нещодавно Близнюки забули про день народження близького друга. Зараз у вас дуже активне життя, тому немає чому дивуватися. Однак виправляти ситуацію таки доведеться. Думайте, як це можна зробити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 березня для Раків

Раки попрощаються з однією важливою людиною у житті. Астрологи кажуть, що ви важко переживатимете втрату, тому найближчими днями емоційний стан, ймовірно, буде доволі нестабільним. Може хитати зі сторони в сторону.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 березня для Левів

Левам сьогодні забракне слів, адже трапиться подія, яку ніхто не міг передбачити. Ви та знайомі перебуватимете у стані шоку до самого вечора.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 березня для Дів

Діви, пора відпускати минуле. Це потрібно було зробити вже давно, однак ви ніяк не наважувалися на такий вчинок. Відтягувати більше немає куди.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 березня для Терезів

Останнім часом Терезам завдають багато болю. Втечіть від усіх на деякий час, вам потрібно залишитися наодинці зі своїми думками.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 березня для Скорпіонів

Скорпіони, готуйтеся до неймовірних пригод. Вже зовсім скоро ваше життя заграє новими яскравими фарбами, все зміниться на краще.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня для Стрільців

Зі Стрільцями сьогодні трапиться доволі неординарна ситуація. Спершу ви не будете знати, що робити, однак через деякий час знайдете вихід.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 березня для Козорогів

Астрологи кажуть, що цієї п'ятниці Козороги будуть себе почувати дуже ніяково. Але сильно не переживайте, адже все незабаром налагодиться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 березня для Водоліїв

Водолії зробили правильний вибір, коли вирішили більше займатися саморозвитком. Адже перші чудові результати помітні вже зараз.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 березня для Риб

Сьогодні у Риб станеться нервовий зрив. Ситуація не буде критичною, однак ви, рідні та друзі таки трохи попереживаєте.