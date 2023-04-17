Астрологи сообщили, что два знака зодиака станут счастливы этой весной, потому что удача обернется к ним лицом. Речь идет о Стрельцах и Козерогах, сообщает 24 Канал.

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Стрелец

Стрельцам этой весной ждет немало хороших новостей. Они будут касаться, прежде всего, карьерного роста. То, что может произойти с вашим положением на работе, будет настоящим сюрпризом.



Гороскоп для Стрельцов

Козерог

У Козерогов этой весной планируется масштабное событие, что принесет за собой удачу. В мае представителей этого знака зодиака ждут изменения среды. Козерогам не стоит пугаться – все только к лучшему.



Гороскоп для Козерогов