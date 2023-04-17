Астрологи повідомили, що два знаки зодіаку стануть щасливими цієї весни, бо удача повернеться до них обличчям. Мова йде про Стрільців та Козерогів, пише 24 Канал.

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Стрілець

На Стрільців цієї весни чекає чимало хороших новин. Вони стосуватимуться насамперед кар'єрного зросту. Те, що може статися з вашим становищем на роботі – буде справжнім сюрпризом.



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Козеріг

У Козерогів цієї весни планується масштабна подія, що принесе за собою удачу. У травні на представників цього знака зодіаку чекають зміни середовища. Козерогам не варто лякатися – все тільки на краще.



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