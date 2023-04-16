Астрологи сообщают, что к концу месяца двум знакам зодиака удастся добиться успехов в финансовой сфере. 24 Канал пишет, что это Близнецы и Водолеи.

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Близнецы

До конца апреля представителям этого знака зодиака будет предложено принять участие в новом проекте. Долго не раздумывайте и соглашайтесь – это поможет как в развитии карьеры, так и в финансовой сфере. Чтобы убедиться, что все получится, попросите совета у близких друзей. Но не тратьте все полученные деньги за один раз.



Гороскоп для Близнецов

Водолей

Для Водолеев этот месяц был достаточно продуктивным, а его окончание может стать настоящим озарением. Поэтому зарплата за вашу работу будет соответствующей – на работе, наконец, оценят ваши старания и умения. Впрочем, стоит быть честным с коллегами и не пытаться получить деньги обманом или из-за подхалимажа.



Гороскоп для Водолеев