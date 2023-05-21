Трудности отступят из жизни 3 знаков зодиака на следующей неделе: что их ждет
Следующая неделя станет облегчением для трех знаков зодиака. Затруднения отступят и в жизни наступит белая полоса.
В последнее время Близнецы, Водолеи и Весы страдали от постоянных проблем. И, наконец, планеты будут на их стороне, передает 24 Канал.
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Близнецы
Впервые за долгое время представители Близнецов почувствуют прилив сил и энергии. Даже если перед ними будут возникать проблемы, Близнецы будут преодолевать их с небывалой скоростью.
Гороскоп для Близнецов
Весы
Трудности уйдут из жизни Весов на следующей неделе. Они будут продуктивны и особенно плодотворно работать над развитием своей личности.
Гороскоп для Весов
Водолей
Водолеи с начала новой недели ощутят не только облегчение, но и перемены в своей жизни. Они будут только к лучшему. Астрологи советуют принять перемены и использовать их в свою пользу.
Гороскоп для Водолеев