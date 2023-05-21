Останнім часом Близнюки, Водолії та Терези страждали від постійних проблем. Та нарешті планети будуть на їхньому боці, пише 24 Канал.

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Близнюки

Вперше за довгий час представники Близнюків відчують приплив сил та енергії. Навіть якщо перед ними поставатимуть проблеми, Близнюки долатимуть їх з небувалою швидкістю.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Труднощі підуть з життя Терезів наступного тижня. Вони будуть продуктивними та особливо плідно працюватимуть над розвитком своєї особистості.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Водолії з початку нового тижня відчують не тільки полегшення, але й зміни у своєму житті. Вони будуть тільки на краще. Астрологи радять прийняти переміни та використати їх на свою користь.

Гороскоп для Водоліїв