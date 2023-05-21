В последнее время Близнецы, Водолеи и Весы страдали от постоянных проблем. И, наконец, планеты будут на их стороне, передает 24 Канал.

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Близнецы

Впервые за долгое время представители Близнецов почувствуют прилив сил и энергии. Даже если перед ними будут возникать проблемы, Близнецы будут преодолевать их с небывалой скоростью.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Трудности уйдут из жизни Весов на следующей неделе. Они будут продуктивны и особенно плодотворно работать над развитием своей личности.

Гороскоп для Весов

Водолей

Водолеи с начала новой недели ощутят не только облегчение, но и перемены в своей жизни. Они будут только к лучшему. Астрологи советуют принять перемены и использовать их в свою пользу.

Гороскоп для Водолеев