Близнецы, Козерог и Рыбы в ближайшее время столкнутся с большими проблемами, пишет 24 Канал. Они могут испытать провал по всем делам.

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Близнецы

Эмоциональное состояние Близнецов совсем скоро сильно пошатнется. Поэтому они станут невнимательными и ленивыми, что не пройдет незаметным на работе. Стоит взять себя в руки, чтобы не испытать увольнения.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Эмоциональность Козерогов значительно возрастет в ближайшее время. Они будут вступать в конфликты и ссориться с близкими. Следует быть осторожнее с родными людьми, чтобы сохранить контакт.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

На Рыб свалятся неожиданные проблемы в личной жизни. Пламя в отношениях со второй половинкой погаснет, что может привести к громкому скандалу или расставанию.

Гороскоп для Рыб