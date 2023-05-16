Летом не всем знакам зодиака удастся добиться успеха в личной жизни. На любовном фронте Тельцов, Раков, Весов и Стрельцов ждут неприятности, пишет 24 Канал.

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Телец

В любовных вопросах Тельцам летом следует быть осмотрительными и сдержанными. Между вами и второй половинкой возникнет недоразумение, что может привести к разрыву.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Если представители этого знака зодиака не прекратят флиртовать с девушками и парнями вне спины любимого или любимой, их может ожидать мучительное расставание.

Гороскоп для Раков

Весы

Летом Весы постараются найти вторую половинку, но будут слишком давить на потенциальных партнеров. Им следует быть самими собой, чтобы не остаться в одиночестве.

Гороскоп для Весов

Стрелец

После неудачных отношений Стрельцы разочаруются в людях и решат не искать вторую половинку. И несколько месяцев одиночества могут пойти только на пользу.

Гороскоп для Стрельцов