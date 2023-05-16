Улітку не всім знакам зодіаку вдасться досягти успіху в особистому житті. На любовному фронті Тельців, Раків, Терезів та Стрільців чекають неприємності, пише 24 Канал.

Дивіться також 3 знаки зодіаку ось-ось здійснять свою мрію: кому посміхнеться удача

Телець

У любовних питаннях Тельцям влітку варто бути обачними та стриманими. Між вами та другою половинкою виникне непорозуміння, що може призвести до розриву.

Гороскоп для Тельців

Рак

Якщо представники цього знака зодіаку не припинять фліртувати з дівчатами й хлопцями поза спиною коханого чи коханої, їх може чекати болісне розставання.

Гороскоп для Раків

Терези

Улітку Терези намагатимуться віднайти другу половинку, але будуть занадто тиснути на потенційних партнерів. Їм варто бути самими собою, щоб не залишитися на самоті.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Після невдалих стосунків Стрільці розчаруються у людях та вирішать не шукати другу половинку. Та кілька місяців самотності можуть піти тільки на користь.

Гороскоп для Стрільців