Лев, Весы и Водолей, вашему счастью и везению просто не будет предела, пишет LifeStyle 24.

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Лев

Представители этого знака зодиака могут ожидать неожиданную удачу в путешествиях, учебе или делах за рубежом. Июль может принести новые возможности для расширения горизонтов, как в личной, так и в профессиональной жизни. Они могут получить шанс принять участие в крутых проектах или встретить людей, которые повлияют на их будущее.

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Весы

Вы можете ожидать успеха в социальных взаимоотношениях и партнерских делах. В июле, вероятно, выплывут новые возможности, которые смогут улучшить финансовое положение или личную жизнь. Это может быть благоприятное время для заключения важных сделок или знакомства с полезными людьми.

Гороскоп для Весов

Водолей

У вас будет дополнительная энергия, которая принесет успехи в разных сферах жизни. Кроме того, дополнительную удачу можно испытать, купив лотерейный билет. Однако не стоит злоупотреблять этим. Помните, что азарт – это совсем не положительная черта характера.

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