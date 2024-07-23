Лев, Терези та Водолій, вашому щастю та везінню просто не буде меж, пише LifeStyle 24.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку можуть очікувати на несподівану удачу в подорожах, навчанні або справах за кордоном. Липень може принести нові можливості для розширення горизонтів, як в особистому, так і в професійному житті. Вони можуть отримати шанс взяти участь у крутих проєктах або зустріти людей, які вплинуть на їхнє майбутнє.

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Терези

Ви можете очікувати на успіх у соціальних взаєминах та партнерських справах. У липні, ймовірно, випливуть нові можливості, які зможуть покращити фінансове становище або особисте життя. Це може бути сприятливий час для укладення важливих угод або знайомства з корисними людьми.

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Водолій

У вас буде додаткова енергія, яка принесе успіхи у різних сферах життя. Крім того, додаткову удачу можна випробувати, купивши лотерейний білет. Однак не варто зловживати цим. Пам'ятайте, що азарт – це зовсім не позитивна риса характеру.

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