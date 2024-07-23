Телец и Стрелец, измена – это ваше худшее проявление себя в отношениях, пишет Love 24.

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Телец

Этот знак зодиака часто считается одним из тех, который может быть более склонным к измене. Тельцы известны своей двойной натурой, любопытством и любовью к новым впечатлениям. Им важно постоянно ощущать новизну и возбуждение, что может иногда приводить к поиску новых романтических приключений на стороне.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака любят свободу и приключения. Их желание исследовать новые горизонты и отвращение к рутине могут иногда подталкивать к измене. Стрельцы могут искать новых ощущений и эмоций, если чувствуют себя ограниченными или неудовлетворенными в отношениях. У некоторых такие ощущения могут переходить в простую привычку.

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