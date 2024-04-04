Так, Водолея, Тельца и Козерога ждут важные и серьезные изменения в жизни. Переживания останутся в прошлом, пишет LifeStyle 24.

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Водолей

В апреле вы сможете избавиться от внутренних сомнений и тревог, что мешали двигаться вперед. Будете смело идти к своей цели. Апрель будет для вас месяцем позитивных перемен.

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Козерог

В этом месяце вам придется переживать измену. Когда попрощаетесь с прошлым, сможете найти то, что ваше. Почувствуете гармонию и спокойствие.

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Рак

В апреле вы наконец сможете оставить в прошлом то, что больше всего тревожило. Настало время важных изменений, в частности, личного роста.

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