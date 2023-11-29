Львам советуют решиться на риски: гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что 29 ноября одного из знаков зодиака ждут кардинальные изменения в жизни. Следует приготовиться к сюрпризам.

Однако не для всех среда будет радостной. Например, Стрельцам придется принять непростые решения, касающиеся их личной жизни. Подробнее читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Кто это Точно не Лев: какие знаки зодиака – одинокие

Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября для Овнов

Среда – маленькая пятница. Астрологи рекомендуют Овнам сегодня отдохнуть. Однако, не переусердствуйте. Ведь на следующий день вам предстоит много работы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 ноября для Тельцов

Тельцам необходимо сконцентрироваться на своих целях. Ведь в последнее время вас постоянно отвлекают от важного. Абстрагируйтесь от других людей на время.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября для Близнецов

Астрологи настаивают на том, чтобы Близнецы меньше думали о работе. Вас больше ничего не беспокоит, кроме нее. Однако вспомните, что в жизни есть и другие важные вещи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября для Раков

Раки сегодня смогут преодолеть свой самый большой страх. Вы долго будете противиться, но поддержка друзей поможет решиться на такой отчаянный шаг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября для Львов

Львы, в последнее время вы долго принимаете все решения. Будьте спонтаннее, рискуйте. В вашу жизнь нужно впустить немного адреналина.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября для Дев

Девам следует поберечь свое ментальное здоровье и на несколько дней сменить местонахождение. Можете поехать к друзьям в другой город или отправиться в путешествие наедине.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября для Весов

Настало время попробовать себя в новой профессии. С каждым днем интерес к вашей работе пропадает. Поэтому, Весы, начинайте поиски. Постарайтесь до конца года найти дело, которое будет доставлять вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет хороший день. Ничто и никто не сможет испортить вам настроение. Подумайте, чем бы интересным заняться в эту среду.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября для Стрельцов

Стрельцам никак не удается наладить свои романтические отношения. Сегодня стоит подумать нам тем, чего вы действительно хотите, и каким видите будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября для Козерогов

Сегодня Козерогам пригодится их упрямство. Не дайте другим людям убедить себя, иначе можете принять ошибочное решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября для Водолеев

Астрологи говорят, что сегодня Водолеи смогут кардинально изменить свою жизнь. Некоторые новости станут очень неожиданными для вас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября для Рыб

Рыбы, совсем скоро вы получите ответы на все беспокоящие вопросы. Наберитесь еще немного терпения.