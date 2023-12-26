К примеру, к непростому вторнику стоит готовиться Близнецам и Ракам. Ведь нервная система представителей этого знака зодиака уж очень истощена. Подробнее о том, каким будет день читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

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Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 декабря для Овнов

Сегодня у Овнов будет много работы, ведь на выходных хорошо отдохнули. До Нового года нужно успеть закрыть все вопросы, чтобы голова не была забита ненужными мыслями во время празднования.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 декабря для Тельцов

Тельцы решили сделать небольшой отпуск. Неделю проведут дома, ведь еще не доели все рождественские блюда, которые приготовила мама. Астрологи говорят, что это правильно, ведь нужно набраться сил перед 2024 годом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 декабря для Близнецов

У Близнецов сейчас очень нестабильная нервная система. Поэтому представители этого знака зодиака могут часто вступать в конфликты. Астрологи советуют держать свои эмоции под контролем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 декабря для Раков

Кажется, у Раков скоро не останется слез. Конец 2023 года забрал у вас все силы и энергию. Представители этого знака зодиака не понимают, почему в один момент навалилось столько затруднений. Праздничное настроение полностью отсутствует.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 декабря для Львов

Сегодня Львам нужно проявить свою силу воли. Вокруг будет множество соблазнов, которые могут сильно навредить. Не позволяйте себе терять бдительность и проявлять слабость. Теперь от вас требуется максимум терпения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 декабря для Дев

У Дев будет прекрасный домашний день. Атмосфера праздника не покидает ваш дом, а гости не собираются разъезжаться. Наслаждайтесь этим семейным уютом, ведь совсем скоро его станет меньше.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 декабря для Весов

Весы не смогли попасть к родным на Рождество, потому очень расстроились. Однако планируют поездку после Нового года. На этот раз стоит заранее подготовиться и подумать о всех возможных рисках.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 декабря для Скорпионов

Скорпионы со своей второй половинкой примут важное решение. Пришло время переходить на следующую ступень в романтических отношениях. Впереди много испытаний, с которыми вы справитесь только тогда, когда будете вместе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 декабря для Стрельцов

Стрельцы уже забыли, когда последний раз отдыхали. Астрологи настаивают, чтобы вы дали организму расслабиться. Иначе скоро в дверь постучит эмоциональное выгорание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 декабря для Козерогов

Негативная атмосфера царит дома у Козерогов. Нужно немедленно что-нибудь с этим делать. Не дайте плохой энергетике испортить новогодние праздники.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 декабря для Водолеев

Водолеи уже давно думают о кардинальных переменах в жизни. Конец года лишь подталкивает представителей этого знака зодиака воплотить задуманное в реальность. Не бойтесь рисковать. Скорее принимайте решение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 декабря для Рыб

Совсем скоро харизма поможет Рыбам завязать тесное общение с одним интересным человеком. Проявите свои лучшие качества характера, избавьтесь от страха.