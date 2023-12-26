Наприклад, до непростого вівторка варто готуватися Близнюкам та Ракам. Адже нервова система представників цього знаку зодіаку вже дуже виснажена. Детальніше про те, яким буде день, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

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Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 грудня для Овнів

Сьогодні в Овнів буде багато роботи, адже на вихідних гарно відпочили. До Нового року потрібно встигнути закрити всі питання, щоб голова не була забита непотрібними думками під час святкування.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 26 грудня для Тельців

Тельці вирішили зробити собі невеличку відпустку. Тож тиждень проведуть вдома, адже ще не доїли всі різдвяні страви, які приготувала мама. Астрологи кажуть, що це правильно, адже потрібно набратися сил перед 2024 роком.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 грудня для Близнюків

У Близнюків зараз дуже нестабільна нервова система. Тому представники цього знаку зодіаку можуть часто вступати у конфлікти. Астрологи рекомендують тримати свої емоції під контролем.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 грудня для Раків

Здається, у Раків скоро не залишиться сліз. Кінець 2023 року забрав у вас всі сили та енергію. Представники цього знаку зодіаку не розуміють, чому в один момент навалилося стільки труднощів. Святковий настрій повністю відсутній.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 26 грудня для Левів

Сьогодні Левам потрібно проявити свою силу волі. Навколо буде безліч спокус, які можуть сильно нашкодити. Не дозволяйте собі втрачати пильність та проявляти слабину. Зараз від вас вимагається максимум терпіння.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 26 грудня для Дів

У Дів буде прекрасний домашній день. Атмосфера свята не покидає ваш будинок, а гості не збираються роз'їжджатися. Насолоджуйтеся цим сімейним затишком, адже зовсім скоро його стане менше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 грудня для Терезів

Терези не змогли потрапити до рідних на Різдво, тому дуже засмутилися. Однак планують поїздку після Нового року. Цього разу варто завчасно підготуватися та подумати про всі можливі ризики.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 26 грудня для Скорпіонів

Скорпіони зі своєю другою половинкою приймуть важливе рішення. Прийшов час переходити на наступну сходинку у романтичних стосунках. Попереду багато випробувань, з якими ви справитися лише тоді, коли будете разом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 26 грудня для Стрільців

Стрільці вже забули, коли останній раз відпочивали. Астрологи наполягають, щоб ви дали організму розслабитися. Інакше скоро у двері постукає емоційне вигорання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 грудня для Козорогів

Негативна атмосфера панує вдома у Козорогів. Потрібно негайно щось з цим робити. Не дайте поганій енергетиці зіпсувати новорічні свята.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 26 грудня для Водоліїв

Водолії вже давно думають про кардинальні зміни у житті. Кінець року лише підштовхує представників цього знаку зодіаку втілити задумане у реальність. Не бійтеся ризикувати. Швидше приймайте рішення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 грудня для Риб

Зовсім скоро харизма допоможе Рибам зав'язати тісне спілкування з одної цікавою людиною. Проявіть свої найкращі якості характеру, позбудьтеся страху.