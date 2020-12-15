Год Белого Быка предусматривает много изменений в жизни людей. По словам астрологов, 2021 год принесет много производительности и станет благоприятным для всех новых начинаний. Почему Весы будут чувствовать давление со стороны своего окружения, а Лев захочет сблизиться с родными – читайте далее в материале.

Год Белого Металлического Быка обещает быть насыщенным впечатлениями для всех знаков зодиака. Однако, астрологи утверждают, что в 2021 году больше повезет представителям стихии Земли.

Кстати Новый год Белого Металлического Быка 2021: что от него ждать

Бык – существо трудолюбивое и спокойное, но при этом – решительное и не любит резкостей, поэтому знакам стоит отложить все спонтанные решения и предусмотрительно планировать свою жизнь. Те, кто будут хорошо анализировать свои поступки, вдумчиво ставить цели – будут иметь больший шанс на успех в 2021 году.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2020 год для Овна (21 марта – 20 апреля)

Для Овна 2021 год принесет много новых впечатлений. Ожидайте улучшения дел на работе и возможного повышения. Есть вероятность, что в вашем году произойдут неприятные казусы, поэтому будьте осторожны со своими фразами и обдумывайте заранее, что хотите сказать и будет ли это уместно. Финансовая ситуация в начале года может быть нестабильной, но дела пойдут вверх, когда вы обновите свои знания и рабочие навыки. Для Овна ожидается неожиданная встреча, которая в дальнейшем имеет перспективу перейти в серьезные отношения.

Гороскоп на 2021 для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в 2021 году получат огромный заряд энергии и потенциала для осуществления своих желаний. Этот заряд энергии распространится и на другие сферы вашей жизни. Астрологи утверждают, что вам необходимо переосмыслить ваш круг общения, ведь в нем есть люди, которые завидуют вам и своим негативом воруют жизненную силу. В этом году Бык позволит Тельцу почувствовать счастье в мелочах. Позвольте себе поехать в отпуск, отпустите все плохое, начните читать книгу, которую давно откладывали. Возможно, найдя душевный покой, вы увидите ответы на вопросы, которые так давно ищете.

Гороскоп на 2021 для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Белый Бык подарит представителям знака Близнецов мотивацию к саморазвитию. Вы начнете больше заниматься любимыми хобби и даже задумаетесь, чтобы превратить их в дело всей жизни. С такой наполненностью жажды жизни Близнецы начнут открываться с совершенно неожиданных сторон. Вы разовьете в себе выдержку к трудностям и расширите свой круг общения. В этом водовороте событий не забывайте заботиться о своем здоровье, ведь в году Быка оно должно быть соответствующим.

Отношения Близнецов в 2021 году укрепятся как никогда. Старайтесь предоставлять больше поддержки вашей второй половинке и проявляйте заботу. Эти старания вернутся вам сторицей.

Гороскоп на 2021 для Раков (22 июня – 22 июля)

Раки в 2021 году должны собрать всю свою волю и сказать "нет" собственной замкнутости, работе, что не нравится и людям, которые обижают. Настройтесь, что ваша жизнь должна приносить вам удовольствие и Белый Бык этому поспособствует. Дайте волю эмоциям, так давно сидят в вас.

Астрологи говорят, что представителю Рака в году Быка стоит попробовать отказаться от своего умения принимать все близко к сердцу и пытаться подходить ко всем ситуациям с холодным рассудком. Если вы сможете это сделать – все дальнейшие ваши планы имеют гарантию вылиться в успешный результат.

Гороскоп на 2021 для Львов (23 июля – 23 августа)

2021 год для Львов окажется переломным, ведь Бык испытывать вас на прочность. Вполне вероятно, что у вас появятся конкуренты на работе, которые будут лучше вас выполнять поручения. Это поставит под угрозу вашу компетентность в деле и ваш вид в глазах дирекции.

Прислушайтесь к звоночкам интуиции. Будьте любезны с вашими коллегами, и наибольшее внимание обратите на вашу семью. Именно в ней вы сейчас больше всего нуждаетесь. Посетите родителей, помогите бабушке с дедушкой, пообщайтесь с братьями и сестрами. Именно в этом сближении с семьей вы найдете то вдохновение, которое вам так стремится показать Белый Металлический Бык.

Гороскоп на 2021 Девы (24 августа – 23 сентября)

Для Девы звезды в 2021 году настроены оптимистично. Ваш сложный период завершился с концом 2020 года. Проанализируйте все проблемы, которые возникали у вас в прошлом году, и подумайте, какой урок они вам дали и может ли он быть полезным в этом году.

Представителям знака Девы астрологи прогнозируют начало нового этапа в жизни, поэтому будьте готовы к изменению жилья, работы или повышения уровня отношений. В году Быка Деве стоит задуматься над тем, чтобы откладывать средства. Совсем скоро они вам станут необходимы при открытии собственного дела.

Гороскоп на 2021 для Весов (24 сентября – 23 октября)

Весам начало 2021 года принесет выбор. Вам нужно будет выбрать между собственными ценностями и ценностями вашего окружения, которое будет оказывать на вас давление. Сохраняйте спокойствие, подумайте над вашими приоритетами и о том, что вам важно в жизни. Не злитесь, когда с вами будут случаться вещи, которые вам не нравятся. Вам удастся прийти к компромиссу и не понести потерь только тогда, когда вы четко продумаете свою стратегию и наведете точные аргументы. Ваша финансовая ситуация улучшится, но для этого вам нужно будет хорошо подумать во что вкладывать средства.

Гороскоп на 2021 для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Бык будет мягким к представителям знака Скорпиона, если последний начнет смотреть на вещи с меньшим цинизмом. Весь 2021 год вас будут преследовать детали, в которых Бык будет пытаться показать вам красоту мира, людей, а не только их недостатки.

В этом году вам следует быть добрее, открываться вашему окружению и не бояться, что вас предадут или осудят. Из-за хорошего хода ваших финансовых дел вы можете заняться благотворительностью.

Меньше критикуйте и ограничивайте вашего любимого человека. Позвольте ему показать себя вам с разных сторон, тогда ваши отношения получат интенсивный рост.

Гороскоп на 2021 для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Путешествия, наконец путешествия! Для представителей знака Стрельца Белый Металлический Бык расширит возможности для посещения других стран и покажет мир с совершенно другой стороны. Вас ожидает интересное предложение, от которого нельзя отказаться, потому что оно подарит вам незабываемые впечатления на всю жизнь.

Стрельца ждет много новых встреч с различными людьми. Будьте осторожны, не все бывают прямолинейными и искренними, как вы. Что касается отношений, то у Стрельцов они будут периодами напряженными. Учитывайте свой карьеризм, самоуверенность и желание быть независимым. Иногда это может не нравиться вашему партнеру, но если вы четко донесете целесообразность своих позиций – все наладится.

Гороскоп на 2021 для Козерогов (22 декабря – 20 января)





Звезды предвещают, что в 2021 году Козерогу будут открыты все пути, даже те, где ранее не удавалось ничего. Вы сможете увеличить уровень своей образованности, записавшись на курсы, увидеть мир, расширить круг общения. Можно строить планы, браться за любой проект, выходить на качественно новый уровень. Секрет вашего успеха, в первую очередь, будет в умении находить общий язык с разными людьми.

Любовная жизнь Козерогов расцветет с новой силой. В самом начале года есть вероятность встречи с бывшим партнером, который захочет возобновить отношения.

Гороскоп на 2021 для Водолеев (21 января – 20 февраля)

2021 год заставит Водолеев подумать над своей позицией в обществе. Вы задумаетесь действительно ли занимаетесь тем, чем хотите. В году Белого Металлического Быка этому знаку придется действовать смело и быстро, часто даже не в собственных интересах, а ради благополучия тех, кто рядом. Ваше спокойствие и умение критически мыслить будет вам полезно при многих ситуациях в этом году, которые на первый взгляд покажутся суетливыми. При этом следует исходить из состояния максимальной серьезности и позволять себе веселье.

Гороскоп на 2021 для Рыб (21 февраля – 20 марта)

Рыбам в 2021 году стоит слушать свою интуицию, которая будет постоянно давать вам подсказки. Бык будет благоприятным для вас, когда вы меньше будете акцентировать на своих эмоциях, а больше на вашей работе. Также представителям знака Рыб постоянно будут поступать предложения по изменению рабочего места, но не стоит сразу соглашаться. На текущем месте работы для вас готовят повышение.

Одинокие Рыбы имеют возможность найти любовь этой осенью, а те, кто уже имеют свои половинки – перейдут на другой этап отношений.