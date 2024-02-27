Каким 3 знакам зодиака в марте стоит пойти к психологу
В первый месяц весны трем знакам зодиака стоит наконец-то позаботиться о своем ментальном здоровье. Хватит откладывать визит к психологу.
Так, Водолей, Телец и Козерог, решитесь изменить свою жизнь к лучшему. Впрочем, для этого придется проработать проблемные вопросы, пишет LifeStyle 24.
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Водолей
Ваша тревога могла возрасти, едва ли не каждый день мучают переживания абсолютно обо всем. Не бойтесь и не стесняйтесь обратиться за помощью. Это не слабость, а забота о себе.
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Телец
В первый месяц весны может начаться черная полоса. Трудно держать себя в руках в непростой период. При необходимости, обратитесь к специалисту.
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Козерог
Этой весной у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будет нелегко справиться с переживаниями. Кстати, любимый человек может разбить сердце. Не вините себя во всех бедах мира, лучше обратитесь за помощью.
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