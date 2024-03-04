Какие 3 знака зодиака уже в начале весны потерпят крах
Начало весны может быть очень сложным для трех знаков зодиака. Есть риск потерпеть крах.
Овен, Рак и Телец. В начале марта у этих знаков зодиака могут возникнуть серьезные проблемы, пишет LifeStyle 24.
Кстати Кого из знаков зодиака март огорчит плохим известием
Овен
В начале весны Овны потерпят крах в своих планах из-за небрежности и чрезмерного оптимизма. Ваши ожидания могут оказаться недостижимыми. Это будет большим уроком.
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Рак
Ракам в начале весны следует быть осторожными в отношениях с близкими людьми, возможны конфликты и недоразумения. Вам стоит откровенно поговорить, выслушать и действительно услышать.
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Телец
Начало весны может быть тяжелым для Тельцов. Вам стоит изменить свой подход к жизни и отказаться от старых привычек. Сдержанность и рассудительность помогут преодолеть любые препятствия.
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