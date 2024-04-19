Так, Стрелец, Овен и Дева неожиданно окажутся перед серьезными трудностями. Чего ждать, пишет LifeStyle 24.
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Стрелец
В мае могут возникнуть конфликты из-за бестактности и необдуманных высказываний. Трудно будет избежать неприятных ситуаций в работе и личной жизни.
Также вероятны финансовые проблемы. Поэтому стоит избегать рискованных инвестиций.
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Овен
Май может быть тяжелым периодом для Овнов, которые столкнутся со стрессом и неудачами. Старайтесь избегать конфликтов, ведь они могут привести к серьезным проблемам.
Внимательно планируйте свои действия и выбирайте безопасные пути к достижению целей. Помните о важности искреннего общения с близкими.
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Дева
В мае Девы могут испытывать стресс и напряжение. Вероятны негативные ситуации на работе и в личной жизни.
Избегайте споров, будьте вежливыми и терпеливыми. Также помните о важности самоподдержки.
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