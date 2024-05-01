Уже с первых дней мая у 4 знаков зодиака начнется белая полоса: есть ли среди них вы

Уже с первых дней мая у четырех знаков зодиака начнется белая полоса. Этот месяц будет для них счастливым.

Весы, Козерог, Телец и Рак, звезды пророчат вам бешеный успех. Вот увидите, совсем скоро жизнь изменится к лучшему, пишет LifeStyle 24.

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Весы

Черная полоса закончилась. Настало время белой. Кстати, совсем скоро вам поступит очень интересное предложение. Хорошо все обдумайте и примите решение.

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Козерог

В мае ваша жизнь изменится к лучшему. За что бы ни взялись, все будет получаться так, как себе задумали, или даже лучше.

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Рак

Последний месяц весны будет для вас счастливым. Личная жизнь наладится. Кроме того, звезды предсказывают финансовый успех. Главное – не бойтесь пробовать что-то новое и не ленитесь завершить начатое.

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Телец

Май принесет вам облегчение. Уже в ближайшие недели будут очень важные изменения в жизни. Произойдет то, чего так хотели.

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