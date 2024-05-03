Не делайте этого: каким 3 знакам зодиака в мае не стоит ехать в путешествие

В последний месяц весны некоторым вообще не стоит отправляться в путешествие. В частности, речь идет о трех знаках зодиака.

Так, Стрелец, Скорпион и Дева, в этом месяце лучше отложить далеко поездки, пишет LifeStyle 24.

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Стрелец

В мае вам лучше не рисковать. Звезды не будут способствовать удачным путешествиям. Будьте осторожны. Возможность непредвиденных событий на дороге возрастет. Лучше остаться дома и наслаждаться спокойствием.

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Скорпион

Май будет очень неблагоприятным для путешествий. Лучше избегайте долгих поездок. Звезды предупреждают о возможности неприятных ситуаций.

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Дева

В этом месяце не рекомендуется отправляться в путешествия, поскольку это может привести к неприятностям. Лучше сосредоточиться на решении текущих дел, останьтесь дома и проведите время с самыми родными.

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