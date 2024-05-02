Так, Близнецам, Тельцам и Весам невероятно повезет 3 мая. Чего ждать, передает LifeStyle 24.
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Близнецы
В эту пятницу Близнецов ожидают положительные изменения на работе и в личной жизни. Звезды предсказывают вам огромный успех.
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Телец
Последний рабочий день недели принесет Тельцам финансовую стабильность и душевное спокойствие. Проблемные вопросы наконец-то решатся.
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Кстати Уже с первых дней мая у 4 знаков зодиака начнется белая полоса: есть ли среди них вы
Весы
3 мая – день воплощения мечты в реальность. Что бы ни запланировали, сможете легко и быстро реализовать.
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