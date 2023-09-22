Овен, Лев, Рыбы и Козерог – те знаки, которых чаще всего называют сплетниками. Эти знаки зодиака, хотя и обладают положительными качествами, могут распускать слухи и обсуждать других за спиной, пишет 24 Канал.

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Овен

Представители этого знака зодиака всегда в курсе последних новостей. Они не удерживаются от возможности обсудить знакомых. Лучше не доверять им свои тайны.

Гороскоп для Овнов

Лев

В стремлении быть центром внимания, Львы часто рассказывают интересные и увлекательные истории о других людях. Они могут раскрыть чьи-то тайны и даже врать.

Гороскоп для Львов

Козерог

Козероги любят много общаться и не могут удержать в себе секрета, даже если обещали молчать о нем. Они даже могут с сочувствием относиться к человеку, но все равно обсуждают его за спиной.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

Рыбы часто считаются эмоциональными и преданными, но и они могут случайно рассказать, что было бы лучше оставить в тайне.

Гороскоп для Рыб