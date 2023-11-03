Астрологи передают, что шанс получить работу мечты уже в ноябре имеют Львы, Раки и Весы. Звезды складываются так, что им повезет в плане карьеры.

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Лев

Представители этого знака могут значительно вырасти в карьере в ноябре. Появится новое интересное предложение или проект, от которого сложно отказаться. Берите ситуацию в свои руки и действуйте. Есть шанс наконец-то получить что-то лучшее в жизни.

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Рак

Астрологи видят, что финансовое положение Раков в ноябре может существенно улучшиться. Вероятно, самое время попросить большую зарплату руководства или сменить работу на более оплачиваемую.

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Весы

Предполагается очень успешный месяц в Весах. Это будет касаться проектов, соглашений и других рабочих задач. Если вы мечтали о собственном деле – можете попробовать его начать. Есть высокая вероятность, что она будет прибыльной.

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