По словам астрологов, это Овен, Лев, Скорпион, Телец и Водолей. Эти люди могут завестись с пол оборота, передает 24 Канал.

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Овен

Эти люди имеют сильный характер. Овны могут хотеть от отношений так называемых американских горок с большой дозой эмоционального напряжения. Они устраивают скандалы.

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Лев

Родившиеся под этим знаком всегда стремятся быть в центре внимания и постоянно чувствовать себя важными. Так что, если не получают этого так, как хотят, начинают скандалить.

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Скорпион

Эти люди могут легко рассердиться на партнера и вызвать скандал. Кстати, именно Скорпионов считают самым опасным знаком зодиака.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Водолеи, хоть и считаются дружественными и толерантными, могут быть несколько непредсказуемыми в отношениях. Их ожидания от партнера могут быть слишком большими. Кроме того, этих людей очень легко обидеть. Водолеи склонны к скандалам.

Гороскоп для Водолеев

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, обычно упрямы. Они могут вступать в конфликты по поводу своих предпочтений и принципов, не желая идти на компромисс даже с партнером.

Гороскоп для Тельцов