Водолей, Весы, Овен и Рыбы, ваш любимый человек в ближайшие несколько месяцев может пойти налево. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Водолей

В последний месяц года вам следует быть особенно внимательными к своему партнеру. Если есть проблемы, лучше обсудите их и решите прямо сейчас.

Гороскоп для Водолеев

Весы

В последнее время в ваших отношениях могло быть что-то не так. К примеру, партнер начал странно себя вести. Остерегайтесь измены.

Гороскоп для Весов

Овен

Вам следует быть более отзывчивыми и нежными с любимым человеком. Если не изменитесь, существует риск, що партнер пойдет налево.

Гороскоп для Овнов

Рыбы

Обращайте особое внимание на так называемые красные флажки. Если чувствуете что-то не то, лучше обсудите ситуацию. Осторожно, ваш партнёр может сильно ранить.

Гороскоп для Рыб