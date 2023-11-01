Водолей, Весы, Овен и Рыбы, ваш любимый человек в ближайшие несколько месяцев может пойти налево. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.
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Водолей
В последний месяц года вам следует быть особенно внимательными к своему партнеру. Если есть проблемы, лучше обсудите их и решите прямо сейчас.
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Весы
В последнее время в ваших отношениях могло быть что-то не так. К примеру, партнер начал странно себя вести. Остерегайтесь измены.
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Овен
Вам следует быть более отзывчивыми и нежными с любимым человеком. Если не изменитесь, существует риск, що партнер пойдет налево.
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Рыбы
Обращайте особое внимание на так называемые красные флажки. Если чувствуете что-то не то, лучше обсудите ситуацию. Осторожно, ваш партнёр может сильно ранить.
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