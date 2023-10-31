Так, Телец, Рак, Рыбы и Весы, готовы дать людям второй шанс, передает 24 Канал. Они возвращаются к бывшим.
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Телец
Представители этого знака зодиака – упрямые романтики. Они очень преданы своему партнеру. Тельцы могут тяжело переносить расставание и возвращаться к бывшим.
Гороскоп для Тельцов
Рак
Сентиментальные Раки после развода могут отчаиваться. Они готовы дать партнеру еще один шанс. Так что могут вернуться.
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Весы
Этим знаком зодиака управляет Венера – планета любви, красоты и гармонии. Весы ценят баланс в отношениях и ненавидят конфронтацию. Столкнувшись с разрывом, эти люди пытаются сохранить теплые отношения с бывшим партнером. В конце концов, они могут вернуться и попробовать еще раз.
Гороскоп для Весов
Рыбы
Эти отзывчивые и творческие люди много вкладывают в отношения. После разрыва Рыбам может быть тяжело разорвать эмоциональную связь. Они готовы дать второй шанс и возобновить отношения.
Гороскоп для Рыб