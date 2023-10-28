Астрологи передают, что повезет в любви уже в ноябре Близнецам, Девам и Тельцам. Им представится уникальный шанс начать отношения с хорошим человеком.

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Близнецы

В ноябре этого знака ждут новые знакомства и впечатления. Вы можете познакомиться с интересной женщиной или мужчиной совершенно в случайном месте – в поезде, парке или во время прогулки по городу. Просто будьте внимательны.

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Дева

Девы способны закрываться в себе на время, чтобы переосмыслить определенные ситуации. Похоже, на этот раз они сделали выводы из опыта и готовы к новым отношениям. Ваша искренность и открытость совсем скоро привлечет нужного человека в вашу жизнь.

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Телец

Преимущественно вам не везло в личной жизни именно из-за сосредоточенности на карьере. Возможно, пора поставить работу на второй план. Потому что в ноябре встретите человека, с которым вам будет приятно проводить время. Есть шанс выстроить здоровые и гармоничные отношения.

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