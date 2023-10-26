Узаконить свои отношения в 2024 году имеет шанс Телец, Дева, Водолей и Близнецы. Если вы чувствуете, что готовы к созданию семьи, то это самое время.
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Телец
Если вы находитесь в длительных отношениях, то высока вероятность того, что в 2024 году ваше семейное положение изменится. Кажется, ваш партнер готов к этому и ждет наилучшего момента, чтобы это обсудить.
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Дева
Наконец-то ваше добро, эмпатию и чувственность оценят по достоинству. Потенциальный партнер посмотрит на вас как на человека, с которым можно строить семейную жизнь. Будьте открыты миру, чтобы продемонстрировать свои лучшие черты будущему избраннику.
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Близнецы
Вы сможете привлечь нужного человека уже в следующем году. Эти отношения будут лучшими в вашей жизни – глубокими, искренними, с доверием. Вы узнаете, что такое настоящее уважение, поддержка и забота, которой не было до этого.
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Водолей
Если вы хотите вступить в брак, то нужно большее внимание уделить именно личной жизни. Потому что пока вы очень сосредоточены на работе и личных целях. В случае если у вас есть вторая половинка, проводите с ней больше времени. А если нет, то посещайте интересные места и не закрывайтесь в себе. И тогда все получится.
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