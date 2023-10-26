Узаконити свої стосунки у 2024 році має шанс Телець, Діва, Водолій та Близнюки. Якщо ви відчуваєте, що готові до створення сім’ї, то це саме час.

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Телець

Якщо ви перебуваєте у тривалих стосунках, то є висока ймовірність того, що у 2024 році ваш сімейний стан зміниться. Здається, ваш партнер до цього готовий та чекає найкращого моменту, аби це обговорити.

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Діва

Нарешті ваше добро, емпатію та чуттєвість оцінять гідно. Потенційний партнер подивиться на вас як на людину, з якою можна будувати сімейне життя. Будьте відкрити до світу, аби продемонструвати свої найкращі риси майбутньому обранцю.

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Близнюки

Ви зможете привабити потрібну людину вже в наступному році. Ці стосунки будуть найкращими у вашому житті – глибокими, щирими, з довірою. Ви дізнаєтесь, що таке справжня повага, підтримка та турбота, якої не було до цього.

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Водолій

Якщо ви хочете вступити в шлюб, то треба більше увагу приділити саме особистому життю. Тому що поки ви дуже зосереджені на роботі та особистих цілях. У випадку, якщо у вас є друга половинка, проводьте з нею більше часу. А якщо немає, то відвідуйте цікаві місця та не закривайтесь у собі. І тоді все вийде.

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