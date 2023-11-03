Астрологи передають, що шанс отримати роботу мрії вже у листопаді мають Леви, Раки й Терези. Зірки складаються так, що їм пощастить у плані кар'єри.
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Лев
Представники цього знаку можуть значно вирости у кар'єрі у листопаді. З'явиться нова цікава пропозиція чи проєкт, від якого важко відмовитися. Беріть ситуацію у свої руки й дійте. Є шанс нарешті отримати щось краще в житті.
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Рак
Астрологи бачать, що фінансове становище Раків у листопаді може суттєво покращитись. Ймовірно, саме час попросити більшу зарплату в керівництва або змінити роботу на більш оплачувану.
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Терези
Передбачається дуже успішний місяць в Терезів. Це буде стосуватися проєктів, угод та інших робочих завдань. Якщо ви мріяли про власну справу – можете спробувати її розпочати. Є висока ймовірність, що вона буде прибутковою.
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