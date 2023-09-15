2 знака зодиака, которые не переносят холод
Некоторые из нас очень сильно реагируют на холод, буквально не переносят его. Эти люди стремятся, чтобы им всегда было тепло.
Астрологи назвали два знака зодиака, которые не переносят холода. В частности, это Овен и Рыбы, передает 24 Канал.
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Овен
Рожденные под этим созвездием обожают лето. Это пора их процветания и развития. Зиму нередко терпеть не могут. И все из-за низких температур. Эти люди тяжело или вообще не переносят холод.
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Рыбы
Еще один знак зодиака, который постоянно пытается избежать холода – Рыбы. Они уверены, что лучше остаться дома в тепле. Так что вы вряд ли сможете убедить таких людей выйти при сильных морозах на улицу.
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